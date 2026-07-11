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Kada se pomene Bodrum, većina najpre pomisli na živahnu marinu, bele kuće koje se spuštaju ka moru i elegantnu atmosferu po kojoj je ovaj deo Turske poznat širom sveta. Međutim, samo dvadesetak kilometara od centra grada krije se sasvim drugačije lice Bodruma – mirne uvale, guste borove šume i netaknuta priroda u kojoj dominiraju mirisi Mediterana i tirkizne nijanse Egejskog mora.

Upravo u jednom od najlepših zaliva Bodrumskog poluostrva, u mestu Yalıçiftlik, smešten je Hapimag Sea Garden Resort 5★, hotel koji je godinama poznat po tome što prirodu nije prilagodio rizortu, već je rizort pažljivo uklopio u prirodu. Okružen borovima, mediteranskim rastinjem i prostranim vrtovima koji se spuštaju sve do obale, predstavlja jedan od retkih hotela u kojem zelenilo postaje sastavni deo odmora.

Foto: Promo

Hotel se nalazi oko 19 kilometara od centra Bodruma i oko 45 kilometara od aerodroma Milas. Zahvaljujući izdvojenoj lokaciji, gostima pruža osećaj mira i privatnosti, dok su gradska marina, restorani i istorijske znamenitosti Bodruma dovoljno blizu za jednodnevni izlet. Prostirući se na impresivnih 191.000 m², Hapimag Sea Garden Resort jedan je od najzelenijih hotelskih kompleksa u Bodrumskoj regiji. Umesto visokih zgrada i betonskih površina, ovde dominiraju uređeni vrtovi, borove šume i pešačke staze koje vode prema moru. Upravo taj spoj prirode i pažljivo osmišljenog hotelskog kompleksa stvara atmosferu zbog koje se mnogi gosti ovom hotelu vraćaju iz godine u godinu.

Foto: Promo

Jedan od njegovih najvećih aduta svakako je privatna peščano-šljunkovita plaža, nosilac međunarodnog priznanja Plava zastavica, koje potvrđuje visok kvalitet mora i uređenost obale. Kristalno čisto Egejsko more, prirodni hlad borova i mirna uvala stvaraju idealne uslove za celodnevno uživanje na plaži. Ležaljke, suncobrani i peškiri uključeni su u cenu boravka. Smeštajne jedinice uređene su u savremenom mediteranskom stilu i opremljene svim sadržajima potrebnim za udoban boravak. Gostima su na raspolaganju sobe sa pogledom na vrt ili more, prostrane porodične sobe koje se sastoje od dve povezane smeštajne jedinice sa dva kupatila, kao i apartmani sa pogledom na more i đakuzijem, namenjeni gostima koji žele dodatni nivo komfora.

Foto: Promo

Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge koja obuhvata doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu Lavanta, užine tokom dana, kao i domaća alkoholna i bezalkoholna pića u skladu sa hotelskim konceptom. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju à la carte restorani sa turskim i internacionalnim specijalitetima, grill restoran, kao i nekoliko barova raspoređenih širom kompleksa. Gosti koji borave sedam ili više noći ostvaruju pravo na besplatan vaučer za jedan à la carte restoran. Posebna pažnja posvećena je porodicama sa decom. Mini Club, Maxi Club i Youth Club organizuju programe prilagođene različitim uzrastima, uz kreativne radionice, tematske dane, potragu za blagom, sportske aktivnosti i mini disko, pa i najmlađi gosti imaju sadržajan i ispunjen odmor.

Foto: Promo

Gostima koji vole aktivan odmor na raspolaganju su dva otvorena bazena, zatvoreni bazen, fitness centar, košarka, odbojka, mini fudbal, aerobik, gimnastika u vodi i organizovane pešačke ture kroz prirodu koja okružuje resort. Uz doplatu su dostupni sportovi na vodi, škola ronjenja, squash, tenis i iznajmljivanje bicikala. Za trenutke potpunog opuštanja gostima je namenjen Knidos Spa centar, gde mogu koristiti saunu i tradicionalno tursko kupatilo, dok su različiti tretmani i masaže dostupni uz doplatu.

Foto: Promo

Hapimag Sea Garden Resort 5★nije hotel koji privlači pažnju monumentalnom arhitekturom ili urbanom atmosferom. Njegova najveća vrednost krije se u prirodi koja ga okružuje. Spoj gotovo 200.000 kvadratnih metara zelenila, tirkiznog Egejskog mora, mirne uvale sa Plavom zastavicom i kvalitetne Ultra All Inclusive usluge čini ga jednim od najboljih izbora za putnike koji žele da upoznaju mirnije, autentičnije i prirodnije lice Bodruma.

Foto: Promo