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Ranojutarnji odlazak na pecanje za Željka Lapčevića i njegove prijatelje, pretvorio se u događaj koji će se u opštini Priboj još dugo prepričavati. Naime, oni su nasred ulice pronašli torbu, u kojoj je bilo radno odelo, naočare, ali i ne tako mala suma novca.

Psi lutalice su bili u blizini i prvo su pomislili da su oni nekog napali i da je taj neko od straha ispustio torbu i da će se vratiti, pa su malo sačekali. Ipak, niko se nije pojavljivao.

- Odmah smo znali da ćemo i torbu i sve što smo u njoj pronašli pošteno vratiti vlasniku. Tu nije bilo nikakve dileme. U prvi mah nismo pronašli dokumenta i preneli smo među svojim prijateljima informaciju šta smo pronašli, torbu poneli sa sobom i čekali. Bili smo na pecanju, vratili se i tek tada pogledali u još jednu malu pregradu i tu pronašli dokumenta. Skoro u isto vreme videli smo na instagramu da je neko objavio da je izgubio torbu. Kako je bilo kasno, sačekali smo jutro i odmah sutradan jako rano pozvali taj broj, rekao je za RINU Željko.

Foto: RINA

Na telefon se javila ćerka muškarca koji je izgubio torbu i rekla da novac mogu i da zadrže, samo da vrate važna dokumenta koja su značila njenom ocu. Naravno, o tome nije bilo ni reči, već je vraćeno sve u kompletu kako je i pronađeno.

- Tu sreću, nevericu i srdačnost kad je nas taj čovek video da mu vraćamo torbu, nikada neću zaboraviti. Neverovatna zahvalnost, a mi smo osetili stvarno pravu sreću, što smo na neki način jako pomogli tom čoveku. I zaista to nema nikakvu cenu, dodaje Željko.

Inače, ovaj dobri Pribojac je vojnik i otac troje dece, a na svom primeru je pokazao da zaista zaslužno nosi uniformu Vojske Srbije, a njegova porodica kao i porodice njegovih prijatelja koji su bili sa njim, mogu biti ponosne na poštenje i obraz svojih najbližih.

- Ja nisam mogao da spavam čitavu noć dok ujutru rano nismo nazvali taj broj. Samo sam pomislio kako je tom čoveku, jer je taj novac sigurno bio spremio za nešto. Niko ne nosi 1.000 evra da ode do marketa. Meni se ovako nešto desilo prvi put, ali bih apelovao na sve naše građane da ako se nađu u ovakvoj situaciji, nemaju dilemu nijednog sekunda. Nego da se svim silama potrude da pronađu vlasnika i vrate ono što je izgubio, zaključuje Pribojac.