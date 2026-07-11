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Incident na letu kompanije "Rajaner" iz Soluna, kada je deo motora probio prozor letelice, predstavlja izuzetno redak događaj u vazduhoplovstvu. Urednik portala "Tangosiks" Petar Vojinović ističe da nema dokaza da je putnik bio "isisan" kroz otvor, kao i da su svi bezbednosni sistemi funkcionisali u skladu sa procedurama.

Govoreći o okolnostima incidenta u avionu "Rajanera", Petar Vojinović je naveo da su tokom jučerašnjeg dana objavljeni fotografije i video-snimci koji su omogućili preciznije sagledavanje događaja.

- Avionu 'Rajanera' se tokom poletanja dogodilo izuzetno retko dešavanje, a to je da se jedan deo motora, odnosno lopatica kompresora, odvojila i udarila o prozor letelice, gde je igrom slučaja sedeo državljanin Srbije - rekao je Vojinović.

Kako je objasnio, upravo je snažan spoljašnji udar doveo do pucanja prozora.

Pukao prozor tokom leta Foto: Printskrin

- Došlo je, zbog spoljnog dinamičkog udara, do pucanja celog prozora, što se bez ovakvog događaja praktično ne može dogoditi - istakao je Vojinović.

Nema dokaza da je putnik bio "isisan" kroz prozor

Komentarišući brojne medijske navode o tome da je putnik bio izvučen kroz otvor na prozoru, Vojinović je rekao da za takve tvrdnje ne postoje dokazi.

- Nažalost, pojedini internet portali odmah su objavili da je čovek bio isisan i da mu je glava virila kroz prozor. Neki ljudi su to poredili sa crtanim filmom. Nemamo nikakve dokaze za to - rekao je Vojinović.

Petar Vojinović objasnio šta se dogodilo na letu Rajanera Foto: Kurir Televizija

Dodao je da dostupni video-snimci ne potvrđuju takve tvrdnje.

- Na snimku koji je objavljen vidi se da je putnik normalno sedeo na svom mestu, iako prozora više nije bilo. Sve se dogodilo na relativno manjoj visini, oko četiri kilometra, gde jeste došlo do dekompresije, odnosno razlike između pritiska u kabini i spolja, ali ona nije bila toliko drastična da bi izazvala teže povrede - objasnio je Vojinović.

Prema njegovim rečima, putnik je hospitalizovan, ali nije zadobio ozbiljne povrede.

Bezbednosni sistemi funkcionisali prema procedurama

Vojinović je istakao da su nakon dekompresije proradili svi sistemi predviđeni za ovakve situacije.

- Došlo je do aktiviranja projektovanih bezbednosnih mera, među kojima je ispadanje maski za kiseonik. Na toj visini postoji dovoljno vremena da se avion bezbedno spusti, a putnici dobijaju kiseonik kroz maske - rekao je Vojinović.

Dodao je da posada nije odmah sletela, već je najpre napravila nekoliko krugova kako bi potrošila deo goriva.

- Avion je tek poleteo, pa je opasno da se sleće sa avionom punim goriva. Zapravo je sve prošlo relativno rutinski iz ugla projektovanih bezbednosnih sistema - naveo je Vojinović.

Zašto je važno biti vezan tokom leta

Govoreći o značaju vezivanja sigurnosnog pojasa, Vojinović je naglasio da se preporuka odnosi i na periode kada je znak za vezivanje isključen.

- Apsolutno je bitno da smo uvek vezani, čak i kada se znak za vezivanje pojaseva isključi. Nije problem samo da se nešto desi tom putniku, već da on može da povredi nekog drugog - rekao je Vojinović.

Istakao je da putnici u kriznim situacijama ne mogu značajno da utiču na ishod događaja.

- Sve je projektovano tako da putnici ne mogu ništa nikome da pomognu. Kada se nešto dogodi, vi niste sposobni da racionalno reagujete. Zato je najvažnije da ostanete na svom mestu i pratite uputstva kabinskog osoblja - naveo je Vojinović.

Dodao je da upravo zbog toga bezbednosne procedure zahtevaju podizanje stočića, odlaganje prtljaga i vezivanje pojaseva.

- Ukoliko imate tri sedišta, onaj u sredini ako je otvoren i ako moramo svi da izlazimo brzo, vama to onda smeta. Vezivanje pojaseva i sklanjanje prtljaga je samo zato da tokom naglih manevara ne bi svi ti objekti postali opasnost za druge putnike - objasnio je Vojinović.

1/10 Vidi galeriju Snimci iz aviona Rajanera u kome je povređen Srbin nakon pucanja prozora tokom leta Foto: Printskrin

Može li prozor u avionu zaista da pukne

Vojinović je naglasio da do pucanja prozora nije došlo zbog njegove konstrukcije, već isključivo zbog izuzetno snažnog udara dela motora.

- Prozor ne može da se slomi tek tako jer ima tri sloja. Sama konstrukcija aviona je apsolutno bezbedna i ovakve stvari se praktično nikada ne dešavaju - rekao je Vojinović.

Posebno je ukazao na to da su i avionski motori projektovani tako da zadrže delove u slučaju kvara.

- Motori prolaze veoma stroga testiranja upravo da se delovi, čak i kada se odvoje, zadrže unutar oplate motora. Ovde je iz nekog razloga jedan deo uspeo da izađe i udari u prozor, što je izuzetno redak sled okolnosti - naveo je Vojinović.

Prema njegovim rečima, slični incidenti mere se "statistikama od stotine miliona letova".

Bezbednost nije povezana sa poslovnim modelom avio-kompanije

Komentarišući činjenicu da je reč o niskotarifnoj kompaniji "Rajaner", Vojinović je naglasio da poslovni model nema veze sa standardima bezbednosti.

- Rajaner jeste niskotarifna avio-kompanija, ali to je samo poslovni model koji se odnosi na finansije, a ne na bezbednost. Sve avio-kompanije, bilo da su low-cost ili tradicionalne, podležu istim regulatornim pravilima i moraju da održavaju avione na potpuno isti način - rekao je Vojinović.

Dodao je da će istraga pokazati kako je došlo do otkazivanja motora, ali da je i ovaj slučaj pokazao da sistemi bezbednosti funkcionišu i u najneočekivanijim situacijama.

- Putnik koji je ovo sve doživeo, ukoliko istraga pokaže, može da postane i njegova dva, tri kolena potomaka vrlo bogati ako se ispostavi da je bila nepažnja nekog dela sistema održavanja - zaključio je Vojinović.