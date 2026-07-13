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Otac Predrag Popović je veoma popularan na društvenoj mreži "Instagram" gde često govori o veri, porodici, Bogu, ali i raznim običajima.

S obzirom na to da je naša kultura prepuna običaja, otac Predrag se ovaj put osvrnuo na svadbene običaje kojih je takođe pregršt.

Naravno, običaji se razlikuju od mesta do mesta, ali gađanje jabuke, bacanje sita i kupovina mlade su običaji koji su maltene svuda isti. Međutim, moderni mladenci sve više izbegavaju da se drže tradicije i običaja, ali im stariji uglavnom govore da moraju da ih ispoštuju, ali da li je to zapravo tako?

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Odgovor na ovo dao je otac Predrag Popović.

- Kada imaš krštenje ili venčanje, pozoveš popa i pitaš koje običaje treba da radim, a koje da ne radim. Da li da radimo to?

Pop kaže: "Kako vi odlučite", započinje otac Predrag.

Kako kaže, najbolje je da se dogovore između sebe koje običaje žele da ispoštuju, a koje ne. On se zatim osvrnuo na to da postoje razni običaji i da je nedavno prisustvovao svadbi na kojoj su gosti tražili petla.

- Osećam sam se kao da sam među Indijancima, ja sam se pitao jel ovo moj narod. Oni petlu sipali malo rakije, pa ga zakopali do pola, samo mu glava viri i poklopili ga nekim šerpama - opisuje otac Predrag.

Kupovina mlade

Međutim, kako kaže, postoji jedan običaj koji je, prema njegovom mišljenju nakaradan, a radi se o kupovini mlade.

- Ne mogu ja da prodam moje dete, daš mi 100 evra i ja ti je prodam. Ti možeš da je dobiješ samo uz blagoslov. Dakle, najbolje je da pozovete popa i da ga pitate za običaje, pa će vam on objasniti šta je paganstvo, a šta je lep narodni običaj i tako se sve lepo dogovorite - zaključio je.