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Srpski državljanin (61), koga je dekompresija povukla kroz prozor aviona tokom leta avio-kompanije "Rajaner", nalazi se u bolnici gde se oporavlja od povreda i šoka koji je preživeo. Njegova supruga mu je spasila život kada je do ramena ispao kroz prozor, posle čega je u pomoć pritekla i njihova saputnica, kao i još jedan putnik.

Fotografija Srbina koji je umalo izgubio život objavljena je u grčkim medijima, ali i dalje nije saopšteno njegovo ime. Supruga-heroina, čije ime takođe nije saopšteno, u emisiji "Lajv njuz" na grčkoj televiziji "Mega" opisala je dramatične trenutke.

- Leteli smo već 30 do 40 minuta kada je odjednom pukao prozor. Moj muž je sedeo do prozora. Sve se dogodilo u deliću sekunde. Prozor je pukao tokom leta i zbog razlike u pritisku pola njegovog tela završilo je napolju. Sve je poletelo po kabini. Maske za kiseonik su pale, a niko nije znao šta da radi. Svi su plakali - istakla je supruga.

Foto: Printskrin

Sreća u nesreći je bila što je imao sigurnosni pojas, ali ga je spasila i brza reakcija njegove supruge i njena pribranost u kritičnom trenutku. Ona kaže da su ga ona i saputnica odmah uhvatile i držale, a zatim im je u pomoć pritekao muškarac sa susednog sedišta.

Žena Srbina koji je do ramena ispao iz aviona Foto: Megalivenews printscreen

- Nas dve smo ga držale, a onda je prišao gospodin iz reda pored i zajedno smo ga vukli za ruku, dok mu je pola tela bilo van aviona - ispričala je ona potresne detalje.

Kako je preneo "Katimerini", tokom spuštanja aviona, deo oštećenog motora se navodno odvojio i udario u prozor kabine.

Posle drame, avion je promenio kurs i bezbedno sleteo u Solun na aerodrom "Makedonija", a putnici su evakuisani. Povređeni 61-godišnjak, kao i ljudi koji su mu pomogli da preživi, prevezeni su u bolnicu.

Oglasio se konzulat Srbije

Iz Generalnog konzulata Srbije u Solunu juče su potvrdili da lekari utvrđuju obim povreda i zdravstveno stanje pacijenta, ali da povređeni srpski državljanin nije životno ugrožen.

- Generalni konzul Republike Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović odmah je, po saznanju za incident, posetila povređenog državljanina u bolnici i razgovarala sa upravom zdravstvene ustanove i nadležnim lekarima, nakon čega je obavljen razgovor i sa suprugom povređenog - navodi se u saopštenju konzulata, saopštili su iz konzulata,.