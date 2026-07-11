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Povodom prve godišnjice uvođenja besplatnog gradskog i prigradskog prevoza u Nišu, gradonačelnik Dragoslav Pavlović i direktor Direkcija za javni prevoz Grada Niša Goran Stojković provozali su se gradskim autobusom i razgovarali sa vozačem i putnicima o tome kako je ova odluka promenila svakodnevicu građana.

Na početku vožnje gradonačelnik je, obraćajući se direktoru Direkcije za javni prevoz, uz osmeh rekao:

- Godinu dana besplatnog gradskog prevoza.

Na to je Stojković odgovorio da karte i dalje koštaju isto, a Pavlović dodao: "Nula dinara".

Tokom vožnje gradonačelnik je razgovarao i sa vozačem autobusa, koga je pitao šta mu je posle godinu dana lakše - sama vožnja ili to što više ne mora da broji kusur.

Foto: Grad Niš

- Mnogo je lakše bez kusura - odgovorio je vozač.

Pavlović je potom razgovarao sa putnicima i pitao ih da li im se i dalje dešava da pri ulasku u autobus instinktivno posegnu za novčanikom.

- Dešavalo mi se često. Teško je lišiti se starih navika - rekla je jedna sugrađanka.

Na pitanje gradonačelnika na šta sada najčešće troši novac koji je ranije izdvajala za autobuske karte, odgovorila je: "Uglavnom na šoping", na šta je Pavlović kroz osmeh dodao: "Znao sam."

Foto: Grad Niš

O značaju ove mere, gradonačelnik je istakao da je njeno uvođenje bilo važno kako bi građani dobili pristupačniji i funkcionalniji javni prevoz.

- Insistirao sam da uvedemo besplatan javni prevoz kako bismo ljudima pružili dodatnu mogućnost za kretanje. Građanima koji žive na obodima grada sada je lakše da dođu do centra, ali i onima iz centralnih delova da jednostavnije stignu do prigradskih naselja - rekao je Pavlović.

On je dodao da Grad planira i naredne korake u unapređenju javnog prevoza. U toku je izrada nove studije razvoja sistema, koja predviđa uspostavljanje transfer stanica na obodima Niša, kako bi se putnicima iz prigradskih naselja omogućilo jednostavnije presedanje na gradske linije i kraće vreme čekanja.

Foto: Grad Niš

Gradonačelnik je naglasio i da je cilj da javni prevoz bude ne samo besplatan, već i kvalitetan.

- Autobusi su dobri, niskopodni su, imaju dobru klimu, udobna sedišta. Sve je kako treba - rekao je Pavlović.

Na pitanje šta smatra najvećom prednošću besplatnog prevoza za građane, direktor Direkcije za javni prevoz Goran Stojković rekao je da se najveća promena ogleda u tome što putnici više ne moraju da razmišljaju o kupovini karata.

- Mislim da im se najviše sviđa to što više ne traže sitan novac po džepovima i ne razmišljaju o plaćanju karte - rekao je Stojković.