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Građane Srbije tokom dana i sutra očekuje nestabilno vreme, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na lokalne pljuskove sa grmljavinom koji će ponegde biti praćeni gradom i jakim vetrom.

Meteorolozi navode da će za konkretna područja, u zavisnosti od razvoja oblačnosti, izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred, zbog čega se građanima savetuje da redovno prate najnovije prognoze i upozorenja.

Kretanje nevremena iz sata u sat

Kretanje nevremena u 13 časova Foto: vreme radar / screenshot

Kretanje nevremena u 15 časova Foto: vreme radar / screenshot

Kretanje nevremena u 17 časova Foto: vreme radar / screenshot

Kretanje nevremena u 19 časova Foto: vreme radar / screenshot

Vremenska prognoza za sutra

Prema prognozi za nedelju, sever Srbije će uglavnom ostati suv, dok se u ostalim krajevima očekuju povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 15 do 20 stepeni, dok će se najviša kretati od 27 do 31 stepen.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, ali će sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije, kao i u zonama pljuskova, povremeno biti i jak.

U Beogradu će tokom većeg dela dana biti suvo uz promenljivu oblačnost, ali se u pojedinim delovima grada očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, naročito u ranim jutarnjim satima i sredinom dana.

RHMZ je objavio i hidrološko upozorenje, navodeći da će se vodostaji Dunava, Save i Tise kod Titela narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.