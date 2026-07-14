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Ko kaže da se sa 99 godina ne može biti aktivan - pita se Miloš Veljović iz sela Podbišće kod Mojkovca u Crnoj Gori. On dan započinje radovima u bašti i kaže, uživa u poslovima na svojoj zemlji. U životnom kalendaru vremešnog Podbišćanina dominira zadovoljstvo i zato je starost dočekao kao ostvaren i ispunjen čovek.

Devedeset skoro 100 godina. Sa osmehom i štapom preko livade do vrta. Tako Miloš Veljović gazi ka stotoj. Iako je nedavno proslavio 99, ne miruje. Sedenje ga zamara i lakše mu je s motikom u ruci.

- Zanimam se, pomalo, pomalo. Koliko? 10 minuta? 15? Da kopkam, sednem, zasolim, odmorim dobro, pa eto tako - kaže Veljović.

Dobro vidi, ali novine ne čita. Ni sluh nije izdao, ali vesti ne sluša; umesto toga bira rad u polju.

- Oplevio travu, pa ću polako kopkati. Evo, to sam, ovo sam prešao. Krompir nisam, a ovo sam prekopao 10 dana, evo. Ali polako, pomalo, odmorim - kaže Veljović.

Deku Miloša umara sedenje Foto: PrintcreenVijesti iz Belog polja

I to je redovna terapija vremešnog meštanina Podbišća, ali i recept za dugovečnost: dane ne broji, samo poštuje dnevne rituale.

- Izjutra popijem malo, čašicu soka, i gledam kud je stoka - rekao je on.

Potomci su mu najveći uspeh

Na zemlji na kojoj je proveo gotovo vek svog života, Miloš je sačuvao ono najvrednije, a to je porodica. Kaže da uspeh nije u novčaniku, već u potomcima: petoro dece i desetoro unučadi, hvali se sa 12 praunučadi, ali i sa životom nekada.

- Moba mi je uvek bila u njivu. Nikad nisam sam u njegovu njivu. Komšiluka što je, i kad sadimo, hoćemo da sadimo krompir, ovo-ono. Samo vidiš gomilaše, dolaze, pomažu, rade, a ja to na neki način vratim. I ja njima pomažem, i tako kolektivno, uglavnom - kaže on.

I danas radi u bašti Foto: PrintcreenVijesti iz Belog polja

Vitalnost je ostala u minulim vremenima, u kojima je bilo više bliskosti i bezbrižnosti.

- Druženje, na izlete sa omladinom, sa građanima, sa svima. Fino sam prolazio sa narodom, i oni sa mnom, i eto tako. Vreme je fino bilo, cenilo se, poštovalo se. Sad niko - kaže Miloš.

Kad odloži motiku, Miloš, ispunjen zadovoljstvom, lepe uspomene prepričava ćerki Snežani: proživeo je rat, dobio 5 ordena, bio marljiv radnik, društveni aktivista i optimista.