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U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu zemlje zadržaće se uglavnom suvo vreme, dok se u ostalim krajevima povremeno očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 20 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 27 do 31 stepen. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije i u zonama pljuskova povremeno biti pojačan.

U Beogradu do 29 stepeni

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom većeg dela dana zadržaće se suvo vreme. Najniža temperatura biće od 18 do 20 stepeni, dok će najviša dostići oko 29 stepeni. U pojedinim delovima prestonice moguća je kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, najverovatnije u ranim jutarnjim satima i sredinom dana. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, a u oblasti padavina kratkotrajno pojačan.

Foto: RHMZ Printscreen

Zbog predviđenih nepogoda, RHMZ je upalio narandžasti meteo alarm, i to na Kosovu i Metohiji i jugoistoku Srbije, dok je žuti na snazi na istoku, jugozapadu, zapadu, u Pomoravlju, i Šumadiji.

Biometeorološka prognoza za Srbiju Biometeorološke prilike su povoljne za većinu hronično obolelih, dok mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim oboljenjima. Glavobolja i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak će se smenjivati sunčani intervali i oblačnost uz mogućnost kratkotrajne kiše. U utorak i sredu očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, uz dnevne temperature od 32 do 34 stepena.