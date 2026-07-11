Slušaj vest

I ovog leta srpski turisti koji putuju u Grčku treba da obrate dodatnu pažnju na svoje automobile. Krađe vozila, iako nisu svakodnevna pojava, poslednjih godina su zabeležene na više popularnih letovališta, a iskustva porodica iz Srbije pokazuju da ukradeni automobili često ne završavaju odmah u prodaji ili na rasturanju za delove.

U pojedinim slučajevima vozila su korišćena u kriminalnim aktivnostima, uključujući ilegalni prevoz ljudi preko grčke teritorije, nakon čega ih policija pronalazi na različitim lokacijama i zaplenjuje.

Podsećanje na slučaj porodice iz Srbije: ukraden Audi u Kalitei

Prošle godine javnost je uznemirila objava porodice iz Uba kojoj je tokom letovanja u Kalitei ukraden automobil, pisao je Blic. Apel je objavljen preko popularne Fejsbuk stranice "Live from Greece“, a u njemu je navedeno:

- Ukraden automobil u Kalitei. Imam veliki problem, danas oko 17 sati mi je ukradena torba na plaži u Kalitei, pasoši, automobil... Obavestio sam policiju i brzo je reagovala. Cela regija je blokirana... Audi A6 karavan crne boje. Ako možete nekako da pomognete, unapred hvala.

Nakon te objave, korisnica koja je ranije imala slično iskustvo podelila je savet porodici, navodeći da se veliki broj vozila ipak pronađe.

Kako je tada preneto, prema njenim saznanjima, automobili se u pojedinim slučajevima koriste za prevoz migranata od područja blizu turske granice ka Solunu, nakon čega ostaju napušteni ili ih pronađu policijske službe.

- Auto je ili u Aleksandropoliju ili na nekom divljem parkingu u Solunu. Savetujemo da se opuste i redovno proveravaju prijave u policiji. U 80 odsto slučajeva auto se vrati u roku od mesec dana - navela je ona u objavi koju je prenela pomenuta stranica.

Raniji slučajevi: vozila Srba pronađena nakon krijumčarenja ljudi

Sličan slučaj dogodio se i ranije kada je porodici iz Srbije ukraden automobil marke Kia Sportage na parkingu u Solunu. Vozilo je kasnije pronađeno kod Kavale, a utvrđeno je da je bilo korišćeno za krijumčarenje migranata.

Tada su pronađena i druga vozila sa srpskim registarskim tablicama, među kojima su bili Mercedes i Škoda. Vlasnici su upozoravali druge turiste da, ukoliko im automobil nestane, ne pretpostavljaju odmah da je vozilo izgubljeno, već da redovno proveravaju informacije kod grčke policije.

Foto: RINA

Šta Srbi treba da urade ako im nestane automobil u Grčkoj

Ako primetite da vozila nema: odmah prijavite krađu lokalnoj policiji;

tražite potvrdu o prijavi krađe;

obavestite osiguranje ukoliko imate polisu koja pokriva takve slučajeve;

kontaktirajte Ambasadu Srbije u Atini za pomoć oko procedure;

sačuvajte sve fotografije vozila, registarske oznake i dokumentaciju;

pratite informacije iz lokalnih grupa turista, ali se oslanjajte prvenstveno na zvanične institucije.

Važno je znati da ukradeni automobil može biti pronađen danima ili nedeljama kasnije, posebno ako je korišćen u nekoj kriminalnoj aktivnosti i završio na policijskom placu.

Kako sprečiti krađu automobila na letovanju

Stručnjaci savetuju turistima da: biraju obezbeđene parkinge ili zatvorene garaže kada god je moguće;

ne ostavljaju dokumenta, torbe i vredne stvari u automobilu;

koriste dodatne mehaničke zaštite poput blokade volana;

ne ostavljaju automobil dugo na izolovanim mestima;

obrate pažnju na sumnjive situacije na velikim parkinzima.

Poseban oprez savetuje se na mestima gde se turisti često zaustavljaju – kod plaža, tržnih centara i velikih prodavnica. Lopovi mogu koristiti različite metode za krađu stvari iz vozila, uključujući ometanje ili kopiranje signala modernih ključeva.