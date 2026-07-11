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Dok broj obolelih od morbila u zemljama regiona raste, epidemiolozi upozoravaju da ni Srbija nije van opasnosti. U Bugarskoj je već registrovano 446 slučajeva malih boginja, od kojih su čak 83 odsto deca od pet do devet godina, a stručnjaci upozoravaju da zbog nedovoljnog obuhvata MMR vakcinacijom postoji realan rizik od širenja bolesti i kod nas ukoliko virus bude unet u zemlju.

Iako su od početka godine u Srbiji potvrđena samo dva slučaja morbila, i to jedan u aprilu u Novom Pazaru, a drugi u maju u Beogradu, iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" upozoravaju da razloga za opuštanje nema.

- Da bi se sprečilo širenje malih boginja u populaciji, potrebno je da bar 95 odsto osoba ima imunitet na male boginje, što se može postići samo visokim obuhvatom i pravovremenom imunizacijom vakcinom protiv malih boginja, zauški i rubele, koja se u skladu s Kalendarom obavezne imunizacije u našoj zemlji sprovodi davanjem prve doze MMR vakcine u drugoj godini života, sa navršenih 12 meseci, i druge doze pre upisa u prvi razred osnovne škole - navode iz "Batuta" za Kurir:

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Foto: Shutterstock

- Rizik od pojave kako pojedinačnih slučajeva obolevanja, tako i epidemijskog javljanja malih boginja u našoj zemlji postoji, s obzirom na to da su dostignute vrednosti obuhvata prvom dozom MMR vakcine u drugoj godini života tokom poslednjih šest godina bile ispod 85 odsto, pri čemu je 2025. godine navedeni obuhvat iznosio svega 72,8 odsto.

Žarišta epidemije

Podsećaju da je tokom 2024. u Srbiji registrovano čak 884 slučaja morbila, dok je prošle godine potvrđeno 210 obolelih, uz epidemijsko javljanje u Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu i Južnobanatskom okrugu.

- Sve dok se ne dostignu odgovarajuće vrednosti obuhvata imunizacijom vakcinom protiv malih boginja, zaušaka i rubele, postoji potencijalni rizik od širenja morbila, pri čemu je rizik najveći među nevakcinisanom decom u najmlađim uzrasnim grupama - poručuju iz "Batuta".

Zgrada Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut
Oglasio se Batut o malim boginjama u Srbiji Foto: Zorana Jevtić

Simptomi malih boginja

  • povišena telesna temperatura
  • sekrecija iz nosa
  • kašalj
  • konjunktivitis
  • pojava makulopapulozne ospe prvo na licu, iza ušiju i na vratu, a zatim i na celom trupu i ekstremitetima

Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da su morbile među najzaraznijim virusnim bolestima i da se veoma lako prenose, naročito među decom.

dr Saša Milićević, pedijatar
dr Saša Milićević, pedijatar Foto: Kurir Televizija

- Epidemije se zato povremeno pojavljuju u različitim zemljama regiona, jer je reč o virusu koji se veoma lako širi. Dodatni rizik predstavljaju i česta putovanja, jer zaražena osoba može virus preneti i tokom boravka u zatvorenim prostorima, poput aviona - kaže dr Milićević i naglašava da kod nekih pacijenata bolest može dovesti do upale pluća, pa čak i upale mozga i gubitka vida.

Komplikacije malih boginja

  • zapaljenje pluća
  • zapaljenje srednjeg uha
  • dijareja
  • zapaljenje mozga
  • gubitak vida
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Posledice malih boginja  Izvor: TikTok/mortisha.adams7