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Na području Zlatiborskog okruga, na potezu Bajina Bašta – Užice sa okolinom, pljuskovi sa grmljavinom lokalno praćeni gradom i jakim vetrom trajali su oko sat vremena, ali se oluka premešta ka Šumadiji i Pomoravlju, pa će u naredna 3 časa biti najčešći na ovom području, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Foto: vreme radar / screenshot

Prema najnovijoj prognozi, pljuskovi i grmljavina u naredna dva sata biti i u Vojvodini, nestabilnosti će biti ređe i uglavnom izolovanog karaktera, dok će na istoku i jugu zemlje preovladavati sunčano vreme.

Duvaće slab do umeren vetar zapadnih pravaca, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 34 stepena Celzijusa.

Foto: RHMZ

Vremenska prognoza za naredne dane

U nedelju, 12. jula, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na severu Srbije uglavnom će biti suvo, dok se u ostalim krajevima povremeno očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, a sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije i u zonama pljuskova povremeno i pojačan severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

U ponedeljak će se smenjivati sunčani intervali i oblačnost, koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu.

Tokom utorka i srede preovladavaće pretežno sunčano i toplo vreme, uz maksimalne temperature od 32 do 34 stepena.

Od četvrtka ponovo sledi nestabilniji period sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu, dok se za naredni vikend prognozira pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature oko i ponegde iznad 35 stepeni Celzijusa.

Foto: RHMZ