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U Kruševcu je preminuo Dragan Rašković Raško dugogodišnji direktor Narodnog muzeja, koji je neizbrisiv trag u kulturnom životu grada. Autor je brojnih monografija, studija i stručnih radova, posvetio je život istraživanju, zaštiti i afirmaciji bogatog kulturnog nasleđa.

Dragan Rašković rođen je 5. novembra 1949. godine u Kruševcu. Završio je Fakultet političkih nauka u Beogradu (međunarodne studije). Osamdesetih godina pohađao je postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu (međunarodnopravni smer). Kraće vreme radio je kao srednjoškolski nastavnik. Od 1976. do 1987. godine bio je stručni saradnik i rukovodilac Marksističkog centra OK SKS. Funkciju direktora Narodnog muzeja Kruševac obavljao je od 1987. do decembra 2000. godine.

Do odlaska u penziju, 2014. godine, bio je angažovan na poslovima projektnog menadžmenta, zaštite NKD, izdavaštva i saradnje sa Muzeju srodnim i relevantnim organizacijama i ustanovama.

Autor je nekoliko monografija: „Kruševac i okolina“ (koautor), VP dom (1947 – 2007), Fond za talente Kruševac (1993 – 2013), Narodni muzej Kruševac (1951 – 2016), sinopsisa za prigodne skupove za obeležavanje značajnih jubileja u Gradu (Muzej, Direkcija za urbanizam, FAM, Savez urbanista Srbije, SLD, Svetosavske večeri…), saopštenja i stručnih tekstova za naučne skupove i periodiku, uvodnih tekstova, predgovora i pogovora za niz stručnih publikacija, monografija, kataloga i studije „Uspostavljanje sudstva u Okružju kruševačkom 1869. godine“.

Obavljao je više važnih društvenih funkcija: predsednik Okružne KPZ Rasinskog okruga, v.d direktor i predsednik Upravnog odbora Kruševačkog pozorišta, predsednik Zavičajnog društva Kruševljana, glavni i odgovorni urednik revije „Čarapanije“.