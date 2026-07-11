Slušaj vest

Na Trgu Zorana Đinđića u Obrenovcu uskoro će biti održan nesvakidašnji MMA spektakl koji će spojiti borilačke sportove i humanost. Cilj događaja nije samo promocija MMA, kik-boksa i džuda, već i prikupljanje sredstava za humanitarnu organizaciju "Srbija za Srbe".

Organizatori poručuju da je ideja da se kroz borilačke veštine pošalje drugačija poruka - da prava snaga nije samo u udarcu i pobedi, već i u spremnosti da se pomogne drugima. O samoj akciji za Kurir govorio je organizator Nikola Simić, koji je objasnio kako je nastala ideja da se borilački sportovi povežu sa humanitarnim radom.

Borba nije samo snaga, već i karakter

Kako kaže Simić, cilj je da ljudi koji se bave borilačkim sportovima shvate da uz fizičku snagu moraju da razvijaju i odgovornost prema zajednici.

- Zamisao nam je bila pre svega da napravimo taj deo gde ljudi koji su kik-bokseri, MMA borci, brazilski džudisti i svi koji se bave borilačkim sportovima, jednostavno usmere pažnju i na taj aspekt humanosti. Mi već skoro godinu dana pokušavamo da uvedemo taj koncept u naš klub i pravimo različite humanitarne akcije pod organizacijom "Srbija za Srbe" - rekao je Simić.

On je istakao da su iza njih već brojne akcije, a da je nova ideja bila da se humanost približi ljudima kroz sport koji često nosi drugačiju sliku u javnosti.

- Imali smo akcije prošle godine, učestvovali smo u "Trojci iz bloka", organizovali različite aktivnosti i prikupljali pomoć. Ideja cele ove akcije jeste da ljudi osete da kroz borbu treba da postoji i ona druga strana - humanost. Nije poenta samo borba, borba i borba, već da se iz svega toga izvuče nešto mnogo važnije - da čovek bude smiren, staložen i da zna da svoju snagu treba da koristi na pravi način - objasnio je Simić.

Posetioci će moći da nauče osnove samoodbrane

Ovaj događaj biće poseban po tome što neće biti namenjen samo profesionalnim borcima. Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane, bez obzira na godine i iskustvo, da dođu, probaju osnovne tehnike i upoznaju se sa svetom borilačkih veština.

Simić objašnjava da je upravo to jedna od glavnih ideja događaja.

- Ovo je prvi put da pravimo ovakvu akciju, pogotovo u Obrenovcu. Postavili smo oktagon i napravili smo jednu vrstu prezentacije gde bukvalno svako može da se uključi. Nije važno da li je neko već trenirao ili se prvi put susreće sa tim. Svako ko dođe može da nauči osnovne stvari - kako da stane u gard, kako da uradi neki udarac, kako da radi fokusere i da se upozna sa tim sportom - rekao je on.

Kako je dodao, cilj nije da se promoviše agresija, već disciplina i kontrola.

- Borilačke veštine često ljudi pogrešno shvataju. Misle da je to samo udaranje i agresija, a zapravo je suština u kontroli sebe. Pravi borac mora da bude miran, da bude staložen i da zna kada i kako treba da reaguje. Upravo tu poruku želimo da prenesemo i kroz ovu akciju - naveo je Simić.

Nikola Simić, Srbi za Srbe Foto: Kurir Televizija

Borbe kao iskustvo, a ne takmičenje

Pored edukativnog dela, posetioci će imati priliku da vide i borbe, ali organizatori naglašavaju da se neće raditi o klasičnim mečevima kakve publika gleda na velikim takmičenjima.

- Uključila se većina klubova iz Beograda, ljudi dolaze da podrže akciju i da naprave jedan lep događaj. Ovo nisu borbe u smislu da gledamo ko će nekoga da povredi ili da se ide maksimalno jako. To su više borbe kroz iskustvo, da ljudi steknu osećaj, da vide kako to izgleda i da nauče nešto novo - rekao je organizator.

Prema njegovim rečima, najvažnija poruka jeste da sport može da bude mnogo više od takmičenja.

Kada se sport spoji sa humanim ciljem, onda on dobija potpuno novu vrednost. Želimo da ljudi vide da snaga nije samo u tome koliko si jak, već koliko možeš da uradiš za nekog drugog - zaključio je Nikola Simić.

MMA spektakl u Obrenovcu biće prilika za sve ljubitelje sporta, ali i za one koji žele da nauče nešto novo i istovremeno pomognu humanitarnoj akciji. Organizatori pozivaju građane da dođu, podrže događaj i pokažu da borilački sportovi mogu da budu simbol zajedništva i pomoći.

04:12 BORILAČKE VEŠTINE U SLUŽBI HUMANOSTI: MMA spektakl u Obrenovcu okuplja borce i građane sa jednim ciljem - pomoć onima kojima je najpotrebnija Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs