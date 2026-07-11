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Putnički automobili na graničnom prelazu Preševo sa Makedonijom na izlazu iz Srbije zadržavaju se oko sat, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Na Horgošu sa Mađarskom čekaju na ulazu u Srbiju isto toliko, a kamioni se na prelazu Batrovci ka Hrvatskoj takođe zadržavaju do sat.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Sezona putovanja i godišnjih odmora donosi pojačan saobraćaj na auto-putevima i glavnim putnim pravcima pa se vozačima savetuje da budu strpljivi i oprezni.