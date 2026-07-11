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Planirate putovanje u Grčku preko Severne Makedonije ovog leta? Obratite pažnju na saobraćajne kamere koje prate vozila sa stranim tablicama. Ove kamere beleže prekršaje i odmah šalju informacije policijskim patrolama i presretačima koji vas mogu zaustaviti na putu.

Prema informacijama sa "Grčka info", sistem "Safe City" u Severnoj Makedoniji beleži vozila sa stranim tablicama. Iako kazne nisu odmah evidentirane na granici, informacije o prekršajima se šalju patrolama koje mogu delovati na licu mesta.

Najviše kamera nalazi se na Koridoru 10 prema Grčkoj. Postavljeno je ukupno pet kamera koje prate prekoračenja brzine na ključnim tačkama: Pre isključenja za Skoplje, oko odmorišta Bastion Plaza, posle Velesa, iza četvrte naplatne rampe i pred samu granicu sa Grčkom.

Kumanovo, Tetovo i veće raskrsnice u Skoplju takođe su pokrivene kamerama, navodi popularna stranica koja prati dešavanja u Grčkoj.

Iako kazne za strana vozila nisu automatske, policija može da vas zaustavi ako kamera zabeleži prekršaj. Posebno obratite pažnju na deonice gde je brzina ograničena na 70 km/h, jer tu često stoje patrole i radari, često skriveni iza krivina, upozorava Instagram stranica Nikana.gr.

Prekoračenje brzine je uobičajen prekršaj, pa su neke zemlje smanjile brzinska ograničenja u naseljima. Ako putujete u Grčku, važno je da znate ova pravila kako biste izbegli kazne.

Od početka godine u Grčkoj se primenjuje novo ograničenje brzine u stambenim naseljima, smanjeno sa 50 km/h na 30 km/h. Ovo važi za sve ulice sa po jednom trakom u svakom smeru. Izuzeci su jednosmerne ulice sa najmanje dve trake i dvosmerne saobraćajnice sa razdelnim ostrvom, gde ograničenje ostaje 50 km/h.

Slična situacija je i u Bugarskoj, ako planirate da preko nje stignete u Grčku. Na auto putu u Bugarskoj koji vodi ka Grčkoj, takođe postoje kamere za kontrolu brzine.

Kazne variraju od 25 evra za manje prekoračenje do 307 evra za prekoračenje veće od 50 km/h, uz mogućnost zatvorske kazne.

Vozite pažljivo, poštujte ograničenja brzine i saobraćajna pravila, jer najvažnije je da na odmor stignete bezbedno!