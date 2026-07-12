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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros hitno upozorenje zbog snažnih pljuskova sa grmljavinom koji su već stigli do Beograda. Kiša pada širom prestonice, a meteorolozi upozoravaju da se u pojedinim delovima zemlje očekuju i jak vetar, intenzivni pljuskovi, kao i kratkotrajna pojava sugradice i grada.

- Jaka konvektivna oblačnost koja na području juga Bačke i Srema uslovlјava jake plјuskove sa grmlјavinom, jakim vetrom, a ponegde i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada, ima tendenciju širenja i premeštanja ka Beogradu, severu Šumadije i jugu Banata - najnovije je hitno upozorenje koje je izdao RHMZ.

Kretanje nevremena iz sata u sat

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Kretanje nevremena u 09 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 10 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 11 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 12 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 13 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 14 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 15 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 16 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 17 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 18 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 19 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

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Kretanje nevremena u 20 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

Šta je konvektivna oblačnost

Konvektivna oblačnost nastaje kada se zagrejani vazduh sa tla naglo podiže u više slojeve atmosfere, gde se hladi i stvara oblake velikog vertikalnog razvoja. Upravo takvi oblaci najčešće donose nestabilno vreme i nagle vremenske promene.

Kada RHMZ upozorava na jaku konvektivnu oblačnost, to znači da postoji opasnost od intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, jakih udara vetra, kao i lokalne pojave sugradice ili grada. Ovakvi sistemi mogu da se razviju i premeste veoma brzo, zbog čega meteorolozi izdaju hitna upozorenja kada postoji povećan rizik od nevremena.

Prema prognozi za danas, naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje je već zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, tokom prepodneva proširiće se i na ostale krajeve zemlje.

Lokalno jaki konvektivni razvoji očekuju se na području Vojvodine i zapadne Srbije, gde će uslovljavati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jak vetar u zoni pljuskova, a ponegde i kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Posle podne u Vojvodini očekuje se prestanak padavina uz sunčane intervale.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije, kao i u oblastima zahvaćenim pljuskovima, povremeno biti jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 31 stepen.

U Beogradu će danas biti promenljivo vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, dok će u zoni pljuskova kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura iznosiće oko 29 stepeni.

Kurir.rs

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