NEVREME STIGLO DO BEOGRADA! Tući će ceo dan, RHMZ izdao hitno upozorenje i upalio meteoalarm - radarski snimci pokazuju kretanje oluje iz sata u sat (MAPE)
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros hitno upozorenje zbog snažnih pljuskova sa grmljavinom koji su već stigli do Beograda. Kiša pada širom prestonice, a meteorolozi upozoravaju da se u pojedinim delovima zemlje očekuju i jak vetar, intenzivni pljuskovi, kao i kratkotrajna pojava sugradice i grada.
- Jaka konvektivna oblačnost koja na području juga Bačke i Srema uslovlјava jake plјuskove sa grmlјavinom, jakim vetrom, a ponegde i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada, ima tendenciju širenja i premeštanja ka Beogradu, severu Šumadije i jugu Banata - najnovije je hitno upozorenje koje je izdao RHMZ.
Kretanje nevremena iz sata u sat
Konvektivna oblačnost nastaje kada se zagrejani vazduh sa tla naglo podiže u više slojeve atmosfere, gde se hladi i stvara oblake velikog vertikalnog razvoja. Upravo takvi oblaci najčešće donose nestabilno vreme i nagle vremenske promene.
Kada RHMZ upozorava na jaku konvektivnu oblačnost, to znači da postoji opasnost od intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, jakih udara vetra, kao i lokalne pojave sugradice ili grada. Ovakvi sistemi mogu da se razviju i premeste veoma brzo, zbog čega meteorolozi izdaju hitna upozorenja kada postoji povećan rizik od nevremena.
Prema prognozi za danas, naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje je već zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, tokom prepodneva proširiće se i na ostale krajeve zemlje.
Lokalno jaki konvektivni razvoji očekuju se na području Vojvodine i zapadne Srbije, gde će uslovljavati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jak vetar u zoni pljuskova, a ponegde i kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.
Posle podne u Vojvodini očekuje se prestanak padavina uz sunčane intervale.
Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije, kao i u oblastima zahvaćenim pljuskovima, povremeno biti jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 31 stepen.
U Beogradu će danas biti promenljivo vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, dok će u zoni pljuskova kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura iznosiće oko 29 stepeni.
Kurir.rs