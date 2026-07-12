Konvektivna oblačnost nastaje kada se zagrejani vazduh sa tla naglo podiže u više slojeve atmosfere, gde se hladi i stvara oblake velikog vertikalnog razvoja. Upravo takvi oblaci najčešće donose nestabilno vreme i nagle vremenske promene.

Kada RHMZ upozorava na jaku konvektivnu oblačnost, to znači da postoji opasnost od intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, jakih udara vetra, kao i lokalne pojave sugradice ili grada. Ovakvi sistemi mogu da se razviju i premeste veoma brzo, zbog čega meteorolozi izdaju hitna upozorenja kada postoji povećan rizik od nevremena.