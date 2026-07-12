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Vozači se upozoravaju na pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima zbog turističke sezone i usporenu vožnju na delovima puteva gde se izvode radovi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Gradina

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Foto: AMSS kamere printscreen

Na naplatnim rampama u Srbiji jutros nema zadržavanja. 

Preševo

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Foto: AMSS kamere printscreen

Horgoš

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Foto: AMSS kamere printscreen

GP Bogorodica, izlaz iz S. Makedonije ka Evzoniju 

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Foto: Borderalarm.com printscreen

Kurir.rs/AMSS kamere

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