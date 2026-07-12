AMSS upozorava na gužve na putevima zbog turističke sezone i radova.
gužve na granici
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Vozači se upozoravaju na pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima zbog turističke sezone i usporenu vožnju na delovima puteva gde se izvode radovi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Gradina
Foto: AMSS kamere printscreen
Na naplatnim rampama u Srbiji jutros nema zadržavanja.
Preševo
Foto: AMSS kamere printscreen
Horgoš
Foto: AMSS kamere printscreen
GP Bogorodica, izlaz iz S. Makedonije ka Evzoniju
Foto: Borderalarm.com printscreen
Kurir.rs/AMSS kamere
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