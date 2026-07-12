Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • Koliko smo daleko ili blizu ulasku u EU?

  • Da li Moskva uveliko sprema naslednika Putinu, ko ima najveće šanse?

  • Bolest, greška lekara, smrt, borba jedne žene za pravdu; ispovest Biljane Popović uživo u studiju Kurir TV

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Kruna Una Mitović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 