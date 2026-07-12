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Priče o ljudskosti i empatiji često nastaju na mestima gde ih najmanje očekujemo, pa i na graničnim prelazima.

Jedan gest pažnje na graničnom prelazu Evzoni pokazao je da ljudskost ne poznaje granice.

Gest grčkog policajca

- Moram da podelim sa članovima grupe svoje iskustvo sa prelaskom granice Evzoni.
Zbog svog autističnog sina upitah policajca, do kog sam došao peške, za prelazak preko reda. Odobri nam da se dovezemo između kolona - napisao je Dejan u Fejsbuk grupi Grčka info.

Potom je policajac krenuo ka njima.

Grčka zastava policajac granica
Foto: Shutterstock, Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

"Supruga se rasplakala"

- U jedan mah ugledasmo ga kako je krenuo ka nama i da nas pogledom traži, da nam omogući prilaz i direktno sprovede. Supruga se rasplaka zbog ljudskosti gospodina i sa obe ruke u pozdravu mu iskaza zahvalnost. Gospodin policajac joj poljubi ruku i požele srećan put. Vera u dobre ljude nas je vratila u život - dodao je Dejan.

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"Kapa dole policajcu"

Potez policajca oduševio je mnoge.

- Svaka čast. I trebalo bi svakom roditelju koji brine o detetu sa posebnim potrebama poljubiti ruku. Kapa dole policajcu! - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Pojedine je ova objava rasplakala.

- I mene ste rasplakali, uživajte ljudi na moru, kolko god je to moguće. Sa srećom dalje kroz život. Ljubite sina. Bravo za policajca - navodi se u jednom komentaru.

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