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Vreme će i narednih dana biti promenljivo - smenjivaće se sunčani periodi, kiša i pljuskovi, uz postepeni porast temperature sredinom sedmice i moguć novi toplotni talas tokom vikenda

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas se očekuje promenljivo vreme.

Pljuskovi sa grmljavinom

- Smenjivaće se sunčani intervali i oblačnost koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. U utorak i sredu pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 32 do 34 stepena, a u četvrtak i petak ponovo nestabilnije sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. Za vikend pretežno sunčano, a maksimalne temperature biće oko i malo iznad 35 stepeni - saopštio je RHMZ.

Biometeorološka prognoza Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

Marko Čubrilo koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da se do utorka očekuje promenjljivo oblačno, umereno toplo i nestabilno vreme uz grmljavinske pljuskove ponegde, lokalnu pojavu obilnije kiše i grada uz prolazno vrlo jak vetar.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

Nestabilno i svežije

- Od utorka do četvrtka uglavnom suvo uz umereno otopljenje i u sredu bi se maksimumi kretali od 25 do 31 stepen Celzijusa. Pod uticajem novog visinskog ciklona u drugom delu nedelje promenjljvo oblačno, nestabilno i svežije. Maksimumi od 22 do 28 stepeni Celzijusa, dok će se vrlo toplo vreme zadržati u zaleđu Jadrana - naveo je Čubrilo.

Maksimumi i do 37 stepeni

Dodao je da se nakon 17. jula očekuje izmena sinoptike koja bi mogla usloviti jače otopljenje.

- Sa razvijanjem snažnog ciklona nad Velikom Britanijom koji će se sporo premeštati ka Skandinaviji preko nas će početi povlačenje toplog vazduha iz severne Afrike. Za sada deluje da bi najtoplije bilo oko 19. jula kada bi se maksimumi mogli kretati od 27 do 37 stepeni Celzijusa, dok bi oko 20. jula vrućina uz destabilizaciju atmosfere polako popuštala. Brzina kojom bi ta moguća promena vremena nastupala za sada nije jasna i tek kada se oko 19. jula hladan front približi Alpima modeli će moći realnije proceniti razvoj vremena posle 20. jula. Za sada u ovoj nedelji i dalje bez jake letnje vrućine uz česte lokalne pljuskove - istakao je Čubrilo.