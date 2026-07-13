Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vernici danas obeležavaju Pavlovdan, praznik posvećen apostolu Pavlu i svim svetim apostolima. Iako ovaj praznik nije crveno slovo u pravoslavnom kalendaru, poštuje se kao drugi dan Petrovdana, a u mnogim krajevima postoje običaji koji se vezuju za ovaj dan.

Pavlovdan je saborni praznik svih svetih apostola. Tog dana se proslavljaju apostoli Petar, Andrej, Jakov Zavedejev, Jovan, Filip, Vartolomej, Toma, Matej, Jakov Alfejev, Tadej, Simon Zilot, Matija i Pavle.

Svaki od dvanaestorice apostola ima svoj poseban dan u crkvenom kalendaru, ali je Crkva upravo ovaj datum odredila kao zajednički praznik svih svetih apostola.

Prema crkvenom predanju, gotovo svi apostoli stradali su mučenički zbog širenja hrišćanske vere. Apostol Petar je raspet na krst naopako, Andrej na krst, Jakov Zavedejev je posečen, Filip je stradao na krstu, dok je Vartolomej raspet, oderan i posečen. Toma je izboden sa pet kopalja, Matej je spaljen, Jakov Alfejev i Tadej raspeti, Simon Zilot takođe stradao na krstu, dok je Matija kamenovan, a potom posečen. Apostol Pavle pogubljen je mačem. Jedini među apostolima koji je, prema predanju, umro prirodnom smrću bio je apostol Jovan.

Običaji na Pavlovdan

Iako nije praznik sa crvenim slovom, Pavlovdan se u mnogim krajevima posebno poštuje. Veruje se da tog dana ne treba raditi teške poslove u polju, dok se domaćice uzdržavaju od kućnih poslova poput pranja veša i čišćenja.

Foto: Printscreen

Jedan od poznatih običaja vezanih za ovaj praznik jeste priprema kolača koji se naziva "petrovača". Reč je o kolaču od jabuka koji se tradicionalno mesi za Petrovdan i Pavlovdan.

Na ovaj dan nastavlja se i običaj darivanja dragih ljudi jabukama, a porodice praznik obeležavaju okupljanjem, zajedništvom i pripremanjem praznične trpeze.

Molitva koja se izgovara na Pavlovdan: "Prvoprestolnici Apostola i učitelji Vaseljene, molite Gospoda svih, da daruje mir Vaseljeni, a dušama našim veliku milost."

Poruka praznika

U crkvenim besedama koje se vezuju za Pavlovdan naglašava se važnost dobrih dela, strpljenja i mira, uz poruku da se na zlo ne odgovara zlom.

"Ako te ozlobljeni goni, to te ne goni čovek no đavo. Čovek je po prirodi blag. Đavo te izaziva na duge sporove i besplodne razgovore, a od dobrog dela beži. Učini dobro delo u ime Hristovo, i đavo će pobeći, i onda ćeš ti tek imati posla s ljudima, s pravim ljudima - pobožnim, umnim i blagim. No, sve što činiš, čini u ime Gospodnje", navodi se u besedi povodom ovog dana.

Kada se slave apostoli

Svaki od dvanaestorice Hristovih apostola ima svoj poseban dan u crkvenom kalendaru, dok se apostol Pavle, koji nije pripadao prvobitnoj Dvanaestorici, posebno poštuje kao apostol naroda:

Andrej – 13. decembar

Vartolomej – 24. jun i 7. septembar

Jakov Alfejev – 22. oktobar

Jakov Zavedejev – 13. maj

Jovan Bogoslov – 9. oktobar i 21. maj

Matej Evanđelist – 29. novembar

Matija – 22. avgust

Pavle – 12. jul

Petar – 12. jul i 29. januar

Simon Zilot – 23. maj

Tadej (Juda Jakovljev) – 2. jul

Toma – 19. oktobar

Filip – 27. novembar