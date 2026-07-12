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Nekada poznati pevač, a danas uspešni vlasnik medijskog portala, Siniša Kraljević, objavio je novu, reggae radio edit verziju pesme "Lelo, majko moja". Ovo dirljivo muzičko ostvarenje i prateći video-spot nastali su u čast njegove nedavno preminule majke upravo na šestomesečni pomen.

Prva verzija ove duboko emotivne numere već je postigla ogroman uspeh kod publike, ostvarivši za kratko vreme skoro milion pregleda na Jutjubu. Podstaknut neverovatnim reakcijama slušalaca, Kraljević je odlučio da pesmu predstavi u novom, specifičnom rege aranžmanu, donoseći jedinstven spoj tuge, ponosa i slavljenja života kroz muziku.

Siniša Kraljević se u ovom projektu ostvario kao kompletan stvaralac, potpisujući autorstvo i za tekst, i za muziku, ali i za režiju pratećeg video-spota. Kroz stihove i kadrove, autor šalje snažnu poruku o neprolaznoj ljubavi i bolu zbog odlaska najvažnije figure u životu svakog čoveka.