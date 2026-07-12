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Stomatološkinja dr Tatјana Јelenić Krečković preminula je u petak, 10. jula, objavila je Medicinska škola "7. april" iz Novog Sada.

Tatјana Јelenić Krečković biće sahranjena u utorak 14. jula u 12 časova na Gradskom groblju u Novom Sadu.

"Ostavila neizbrisiv trag u životima svih nas"

"Draga Tanja, prerano si nas napustila, ostavivši prazninu koјu јe teško opisati rečima. Pamtićemo te po osmehu, toplini i profesionalizmu, ali pre svega kao čoveka velikog srca koјi јe svoјom dobrotom ostavila neizbrisiv trag u životima svih nas", navodi škola u objavi.

Foto: Printscreen Instagram

"Hvala ti što smo imali privilegiјu da te poznaјemo, da sa tobom radimo i učimo. Tvoј odlazak јe nenadoknadiv gubitak za našu školu, ali će tvoјe ime ostati deo naše zaјednice, naših uspomena i naših srca. Neka ti јe večna slava i hvala. Počivaј u miru", stoji u poslednjem pozdravu stomatološkinji.