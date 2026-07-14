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Nasledstvo i podela imovine često su među najosetljivijim porodičnim temama, ali postoje i primeri koji pokazuju da dogovor, ljubav i međusobno poverenje mogu biti jači od materijalnih interesa.

Jedan takav primer dolazi iz porodice Stanković, gde nasledstvo nije postalo razlog za podele, već prilika da se pokažu ljubav i poštovanje. Kristina je odlučila da podeli priču o tome kako su ona, sestra i braća doneli odluku koja je, kako kaže, pokazala prave porodične vrednosti.

- Ovo je priča koja ruši balkanske stereotipe o imovini i nasledstvu. Ja sam Kristina, i imam sestru i dva brata blizanca. Naša kuća bila je i poligon, i ring, i kamp, i bojište, ali statistika nam je ipak naklonjena jer je samo jednom od nas izbijen zub. Međutim, svi koji nas upoznaju rekli bi da smo nas četvoro najsavršeniji nespojivi spoj u istoriji - počela je priču Kristina.

"Mi to nećemo, neka bude Kristinino"

Ona je objavila video-snimak na Tiktoku.

- Čak su se i slavni Nemanjići svađali zbog prestola, kako da nema svađe u vezi s kućom i imovinom u porodici prosečnog Balkanca? E, naši roditelji su onemeli u beskonačnim razgovorima s nadom da će nas to zaobići. Majka je jedinica i prirodno joj je pripalo seosko imanje na kom je odrasla. Njenom ocu je odluka bila laka, ali je mama, rodivši četvoro dece, sebi malo zakomplikovala život. E tu upadaju tri legende i kažu pošteno: "Mi to ne želimo, neka bude Kristinino." I to bez žaljenja što će parče koje ja dobijam možda biti veće od ostala tri - ispričala je ona.

"Nasledstvo ne mora da razdvaja najbliže"

To staro imanje Kristina je rešila da podmladi.

- Trima legendama šta reći, sem zahvaliti se što veruju u nas da ćemo od ovog dobijenog parčeta načiniti tortu za sve. Mi smo dokaz da nasledstvo ne mora da razdvaja najbliže, a nadam se da i vi imate lepe priče poput naše - dodala je.