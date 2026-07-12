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Letovanje koje je trebalo da protekne u odmoru pretvorilo se u neprijatno iskustvo za jednog turistu, koji tvrdi da je na plaži u Utjehi bio izložen pretnjama i agresivnom ponašanju.

Turista Mirko je u objavi naveo da se incident dogodio na plaži u uvali Maslina, kod jednog beach bara, gde je, prema njegovim tvrdnjama, bio izložen pretnjama i agresivnom ponašanju nakon što je odbio da koristi ležaljke.

"Niko nema pravo tu da se kupa"

- Ako želite miran odmor bez pretnji i neprijatnosti, dobro razmislite pre nego što priđete delu plaže kod B. Beach bara. Doživeli smo skandalozno ponašanje muškarca koji radi ili je vlasnik ovog lokala. Tvrdio je da je veliki deo plaže njegov privatni posed i da niko nema pravo da se tu kupa ili boravi ako ne plati njegove ležaljke - napisao je Mirko u fejsbuk grupi "Apartmani Ulcinj - Velika plaža".

Kada su odbili da iznajme ležaljke usledilo je neprihvatljivo ponašanje.

"Pokušao da mi otme telefon"

- Pretio je da će nam pobacati stvari, agresivno se ponašao i pokušao da mi otme telefon iz ruke dok sam snimao. Ovakvo ponašanje prema turistima je sramotno i potpuno neprihvatljivo. Niko nema pravo da zastrašuje ljude, izbacuje ih sa plaže i ponaša se kao da je iznad zakona - ističe Mirko.

Ovaj mladić dodaje da za sve izrečeno poseduje video-snimke koji jasno prikazuju ceo događaj.

- Nadam se da će nadležni reagovati jer će uskoro svi biti obavešteni kako se niko više ne bi našao u ovakvoj situaciji. Podelite ovu objavu da što više ljudi vidi sa kakvim se ponašanjem mogu suočiti na ovom mestu - dodao je.