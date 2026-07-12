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Predsednik Gradske opštine Rakovica Miloš Simić istakao je značaj postavljanja QR tabli u Manastiru Rakovica, projekta koji bogatu istoriju naše svetinje čini dostupnom svakom posetiocu, jednim skenom telefona.

Time Rakovica ponovno spaja vekovno nasleđe i savremeno doba, približavajući kulturno i duhovno blago građanima i turistima.

- Poštovani građani, dragi posetioci manastira Rakovica, veliko mi je zadovoljstvo što danas možemo da predstavimo projekat QR kod vodiča za manastir Rakovica, mesto koje ima izuzetan značaj ne samo za Rakovicu već i za čitav Beograd i naš narod. Manastir Rakovica vekovima je mesto molitve, sabranja, utehe i duhovnog trajanja, posebno danas kada veliki broj ljudi dolazi da obiđe grob patrijarha Pavla - rekao je Simić.

Foto: Printskrin Instagram

Naglasio je da je važno posetiocima približiti istoriju, ličnosti i duh svetog mesta na savremen, dostupan i pažljivo osmišljen način.

- Zato smo podržali izradu multimedijalnog vodiča koji će, putem QR kodova, omogućiti da svi zainteresovani jednim klikom uđu u priče o manastiru, njegovoj istoriji i ljudima koji su ga obeležili. Posebno nam je važno što će sadržaj biti dostupan na više jezika, jer kultura i duhovno nasleđe treba da budu dostupni svima - naveo je.

Manastir Rakovica dobio info-table sa QR kodovima Foto: Printscreen/ Opstina Rakovica

Posebno se zahvalio udruženju "Izražajnost" koje je realizovalo projekat, ali i manastiru i sestrinstvu koje je aktivno učestvovalo u osmišljavanju sadržaja.

- Potreban je veliki trud da se jedna složena i višeslojna priča pretoči u kratak video i audio forme koje će zadržati pažnju savremenog čoveka, a da pritom sačuvaju suštinu, dostojanstvo i duhovnu dubinu mesta o kojem govore. Upravo zahvaljujući toj saradnji, ovaj projekat je dobio svoju autentičnost i meru. Verujem da politika nije samo izgradnja puteva, vodovoda i infrastrukture; ona je izgradnja sistema u kojem se neguje identitet, čuva sećanje i prenose vrednosti budućim generacijama - rekao je i dodao:

- Manastir Rakovica je jedno od mesta koje govori upravo o tome ko smo, šta pamtimo i šta želimo da sačuvamo. I zato želim da kažem da je ovo tek početak. Na teritoriji opštine Rakovica postoje i druga mesta, priče i znamenitosti koje zaslužuju pažnju i koje bi takođe trebalo približiti građanima i posetiocima kroz savremene video i audio sadržaje.