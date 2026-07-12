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Gotovo osam meseci nakon smrti Branislava Baneta Ivkovića, njegova bivša supruga Biljana Popović i dalje vodi bitku koju, kako kaže, nije izabrala, ali od koje ne želi da odustane. Umesto da mirno tuguje za čovekom sa kojim je provela deo života i sa kojim ima ćerku Jovanu, ona svakodnevno prolazi kroz nove borbe - kroz tužilaštva, dokumentaciju, sećanja i bolne trenutke koji je vraćaju u poslednje mesece njegove bolesti.

Kako kaže, njen cilj više nije samo da izbori pravdu za Baneta, već da se izbori za sve ljude koji se jednog dana mogu naći u sličnoj situaciji i koji možda neće imati snage, znanja ili podršku da podignu glas.

- Kada svi zaborave na istinu, moj zadatak je da je branim. Kada neko ode i kada ga više nema, život nastavi da ide dalje. Utihnu razgovori, nastupi tišina, a porodica ostaje sa svojim borbama. Jovana i ja danas živimo neke nove borbe. Moj zadatak je da sačuvam istinu i da se izborim za pravdu - kaže Biljana Popović.

Ona je u sredu u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu dala iskaz u svojstvu svedoka, ali i oštećene, u postupku povodom krivične prijave protiv profesora doktora V.D. zbog sumnje na nesavesno lečenje. Kako navodi, nakon podnošenja prijave usledile su pretnje koje su, prema njenim tvrdnjama, bile upućene njoj i Branislavu Ivkoviću.

"Ne borim se za Baneta, njega više ne mogu da vratim"

Biljana kaže da je najteži deo cele borbe činjenica da čoveka kojeg voli više nema, ali da upravo zbog toga oseća još veću odgovornost.

- Ovo nije borba za Branislava Ivkovića. Mi Branislava Ivkovića više ne možemo da vratimo. Ne mogu ja, ne može niko. Ovo je borba da, ako uspem, sačuvam neki ljudski život, da zaštitim nekog čoveka koji se sutra može naći u istoj situaciji. Ja ću kao čovek biti zadovoljna ako uspem u tome - kaže ona.

Prema njenim rečima, ona nije želela da njena borba bude vođena besom, već dostojanstvom.

- Kada pravda kasni, kod ljudi se prvo pojavi razočaranje, a onda bes. Ja ne želim da budem besna. Želim da ostanem svoja i dostojanstvena. To je jedino što čoveku ostaje kada mu se ceo svet sruši - navodi Biljana.

"Bane je otišao razočaran, ali sa verom da će pravda pobediti"

Posebno težak trenutak za Biljanu bilo je prisećanje na poslednje dane života Branislava Ivkovića. Kako kaže, on je do samog kraja želeo da se njegova priča čuje i da nadležni reaguju.

- Bane jeste otišao razočaran. Nije očekivao da policija neće reagovati, a potom ni tužilaštvo. On je samo želeo da ga neko sasluša. Želeo je da kaže ono što je prošao i da se čuje istina - priča Biljana.

Ona je podsetila i na poslednje javno obraćanje svog bivšeg supruga, u kojem je govorio o svojoj bolesti i borbi.

- Nije mi bilo lako da objavim taj snimak. Na njemu se ne vidi u kakvom je stanju bio. Moje dete ga doziva: "Mama, mama". Jovana je tada imala 16 godina. Ona je bila dete koje je moralo da prođe kroz nešto kroz šta nijedno dete ne bi trebalo da prolazi. Ali iz svega je izašla hrabro i dostojanstveno - objasnila je Popović.

Kako navodi, Branislav je insistirao da javnost čuje njegovu priču.

- Govorio mi je: "Kako je moguće da niko ne dođe kod mene da uzme izjavu? Kako je moguće da se sve ovo dešava?" Ja sam pokušavala da ga smirim, da mu kažem da ćemo se boriti, da imamo vremena. Ali on je želeo da se istina čuje - ispričala je ona.

Biljana Popović Foto: Kurir Televizija

"Držala sam ga u rukama dok je trpeo nezamislive bolove"

Biljana otvoreno govori i o najtežim trenucima kroz koje je prolazila sa Banetom tokom njegove bolesti. Kaže da su dani i noći bili ispunjeni borbom, strahom, ali i ljubavlju.

- Ja sam ovim rukama držala mog Baneta. Brinula sam o njemu svakodnevno. Od marta do novembra dešavalo se da spavam svega nekoliko sati. Nismo znali kako živimo. Bilo je komplikacija, bolova, svega - priča ona.

Kako kaže, Branislav je imao metastaze po kostima i nosio je ogromnu bol, ali nikada nije izgubio vedrinu.

- Nekada nisam mogla ni da ga okrenem, a da ne osetim koliko je teško. Ali on je sve nosio dostojanstveno. Bio je pun pozitivne energije i tu energiju je prenosio na nas. Mi smo se borili. Jednu bitku dobijemo, jednu izgubimo, ali smo sve vreme pevali i smejali se koliko smo mogli - prisetila se Biljana.

Posebno emotivno govori o poslednjim trenucima koje su proveli zajedno.

- Bane je otišao uz pesmu. Imali smo naše pesme. "Devojko mala", koju je on meni pevao, "Dođi, moja tugo", koju sam ja njemu pevala. Na kraju je ostala pesma. Ostala je ljubav.

"Lekar ima privilegiju da menja nečiju sudbinu"

Biljana kaže da je kroz život naučila koliko je važno boriti se, ali i koliko je važno imati čoveka pored sebe koji razume odgovornost svog poziva.

- Lekar je neko ko može da menja sudbinu ljudi. To je privilegija, ali onda morate da date svoj maksimum. Život čoveka je najvredniji. Ne možete imati tu moć i ne nositi odgovornost koju ona donosi - kaže ona.

Kako navodi, njeno iskustvo nije promenilo veru u sve lekare, jer je, kako kaže, upoznala i one koji su joj pokazali šta znači humanost.

- Postoje doktori koji popravljaju i postoje oni koji kvare. Ali ja sam imala sreću da upoznam i one prave. One koji nemaju sujetu, koji saslušaju, koji pruže ruku i koji se bore za pacijenta - ispričala je Biljana.

"Moje dete neće pamtiti moju patnju, već moju hrabrost"

Na kraju razgovora, Biljana kaže da joj najveću snagu daje želja da njena ćerka jednog dana razume zbog čega je sve ovo radila.

- Ne želim da me moje dete pamti po tome koliko sam plakala, koliko nisam spavala i koliko sam se odricala. Želim da me pamti kao majku koja je bila hrabra, koja je volela njenog tatu i koja se borila kada je bilo najteže.

Za Biljanu Popović, kako kaže, najvažnije je jedno:

- Kada vam se ceo svet sruši, ostane vam dostojanstvo. A ja želim da sačuvam upravo to.

Da podsetimo, Branislav Bane Ivković, nekadašnji ministar u Vladi Srbije i funkcioner Socijalističke partije Srbije, preminuo je u 73. godini života nakon duže i teške bolesti. Vest o njegovoj smrti saopštila je njegova bivša supruga Biljana Popović, koja je tada navela da se borio do poslednjeg trenutka i da je otišao okružen porodicom.

Ivković je tokom političke karijere obavljao funkcije ministra za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, kao i ministra za nauku i tehnologiju, a bio je i profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Nakon njegove smrti, Biljana Popović pokrenula je postupke pred nadležnim institucijama, navodeći da želi da se utvrdi istina o okolnostima njegovog lečenja. Ona tvrdi da su tokom lečenja postojali propusti, dok će o svim navodima konačnu odluku doneti nadležni organi.

07:23 "DRŽALA SAM GA U RUKAMA DOK JE TRPEO NEZAMISLIVE BOLOVE" 8 meseci nakon smrti Baneta Ivkovića, njegova bivša supruga Biljana otkriva kroz kakav pakao prolazi Izvor: Kurir televizija

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