Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje na vremenske nepogode koje se očekuju u zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije.

- Promenljivo, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom u zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni - navodi se u upozorenju na sajtu RHMZ.

Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18 °C, a najviša od 27 do 31 °C.

Kako se dodaje, u nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 35 °C, ali od srede i nestabilno pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Foto: Privatna arhiva

Obilna kiša zahvatila je danas prestonicu, o čemu više možete pročitati u našem tekstu OVDE.