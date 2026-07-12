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Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije danas je, povodom praznika Svetih apostola Petra i Pavla, služio liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru, posle čega je učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Akciju dobrovoljnog davanja krvi u Parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru organizovao je Zavod za transfuziju krvi Srbije, u saradnji sa SPC.

U saopštenju Informativne službe SPC navedeno je da je patrijarh redovan učesnik u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i da poziva verenike da uvek podrži te humanitarne akcije.

Kurir/Fonet

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