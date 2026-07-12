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Svadbe se obično pamte kao jedan od najvažnijih dana u životu, ali ponekad se dogodi da se dugo planirani događaj u poslednjem trenutku pretvori u potpuno neočekivanu situaciju. Iako se retko priča o tome, postoje slučajevi kada mladenci odustanu neposredno pred početak ceremonije ili čak u trenutku kada su gosti već stigli, ostavljajući porodicu i prijatelje u neverici.

Koliko se često ovakve situacije dešavaju u Srbiji i da li je neko lično prisustvovao svadbi koja je otkazana u poslednjem trenutku, zanimalo je jednu Srpkinju koja je na Reditu. Ona je želela da čuje iskustva ljudi koji su se našli u sali za venčanje, među gostima, a umesto slavlja dočekali neočekivani rasplet - da se svadba ipak neće održati.

- Da li je neko bio na svadbi koja je otkazana? Da su u tom momentu mladenci otkazali/ pobegli/ bilo šta a da se svadba nije dogodila taj dan - upitala je ona.

Njeno pitanje brzo je privuklo pažnju korisnika, koji su počeli da dele svoja, ali i tuđa iskustva sa svadbi koje su krenule potpuno drugačijim tokom od očekivanog.

"Došle samo dve osobe"

Jedna korisnice je opisala kako je izgleda svadba njenih roditelja.

- Moji nisu otkazali svadbu, ali sa tatine strane se niko nije pojavio jer im se moja mama nije sviđala. Iako su potvrdili dolazak i moji su naravno sve pripremili, na kraju su došle samo dve osobe. Sva hrana se bacila i bilo je baš užasno - napisala je ona.

Druga je podelila priču o braku koji je, iako je svadba održana, praktično bio završen već narednog dana.

- Ne baš ovim redom. Svadba je održana i bila je jedna od boljih na kojima sam bila. Sutradan ujutru prijateljica mi je rekla da su, što se nje tiče, oni završili i tako je i bilo. Posle dva dana se iselila iz stana, nakon mesec i po dana sve je bilo gotovo i sudski, a i crkveno su poništili brak u rekordnom roku - napisala je.

"Izvini, ne želim da se udajem"

Bilo je i onih koji su se prisetili trenutka kada je mlada, navodno, pred samo venčanje odlučila da odustane.

- Da. Rođak je otišao sa svatovima po mladu, a ona je bila u fazonu: 'Izvini, ali ja ne želim da se udajem'. Vratili su se bez mlade - naveo je jedan korisnik.

Bilo je i onih koji su prisustvovali venčanju u crkvi — ali koje je bilo prekinuto.

- Kad sam bio mali, moji su me vodili kod njihovih prijatelja na svadbu i mlada je u crkvi rekla 'ne'. Ne mogu da se setim detalja, ali znam da smo samo seli u auto i otišli kući. Imao sam tada 8-9 godina. Gosti koji su čekali ispred crkve su se takođe pokupili i otišli. Ne sećam se da li je kasnije bilo drame zbog svega, ali koliko znam, ti ljudi danas ne žive zajedno niti su u kontaktu - napisao je.

"Bivša verenica i ja se jednostavno nismo pojavili"

Jedan muškarac otkrio je da se i sam našao u situaciji kada venčanje nije dočekalo svoj dan.

- Lično moja svadba. Bivša verenica i ja se jednostavno nismo pojavili. Priznala mi je nekoliko dana pred venčanje da ona to ne može i da se zaljubila u kolegu sa posla. Trebalo mi je malo vremena da obradim situaciju i raščistim sa emocijama i mislima. Ipak, šest godina veze i zajedničkog života nije malo - napisao je on.

Foto: Allatrust/Shutterstock

"Pobegla na dan svoje svadbe"

Jedna od najneobičnijih priča bila je ona o ženi koja je, prema tvrdnjama korisnika, odlučila da ode u poslednjem trenutku.

- Moja tetka je pobegla na dan svoje svadbe. Dok je oblačila venčanicu, zaključila je da ipak ne želi da se uda za mladoženju. Presvukla se, sela u auto, otišla u Grčku i ostavila sve - napisao je korisnik.

Pojavila se i priča o svadbi koja je navodno prekinuta zbog prevare.

- Ne znam koliko je ova priča tačna, pošto sam je čula na poslu. Navodno je mlada dovela ljubavnika na svadbu, a svekar ih je uhvatio. Uzeo je mikrofon od muzike i rekao: 'Ku*va je otkrivena. Njeni gosti neka se pokupe, mi nastavljamo slavlje'. Tako je i bilo - napisala je jedna korisnica.

"Osvetiću ti se na najsrećniji dan u životu"

Jedan komentar opisao je i mnogo ozbiljniji incident koji se, prema tvrdnji korisnika, dogodio tokom svadbenog veselja.

- Nisam ja, ali moja tetka je bila na svadbi gde je čovek ušao u salu sa pištoljem i upucao oca mlade zbog nekih sukoba. Navodno mu je on pre 15-20 godina rekao: 'Osvetiću ti se kada ti bude najsrećniji dan u životu' - naveo je korisnik.

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: Hrvoje Mareković / Alamy / Profimedia

"Shvatio je da će se razvesti odmah nakon venčanja"

Još jedan korisnik je otkrio priču o braku koji je, prema njegovim rečima bio osuđen na propast.

- Ženin brat od tetke je na svojoj svadbi shvatio da će da se razvede odmah posle venčanja jer je mlada uzimala koverte sa poklonima kad god je imala priliku i davala ih svojoj majci. Mladoženja je to video. To je bila samo kap koja je prelila čašu, jer mu je mlada već napravila pakao od života tokom organizacije svadbe. Malo je falilo da se pobiju pre svadbe. Razveli su se dva-tri meseca kasnije, a toliko je trajalo samo zato što je ona lagala da je trudna kada je on pomenuo razvod - napisao je.

Svadba od 700 zvanica prekinuta zbog mlade

Za kraj, jedan korisnik podelio je priču o svadbi sa 700 zvanica koja je navodno prekinuta usred veselja.

- Radio sam romsku svadbu sa oko 700 ljudi koju su otkazali tokom veselja jer se ispostavilo da mlada nije nevina. Radio sam u svečanoj sali gde mladenci odmah dobijaju smeštaj za bilo koje veselje. Radilo se o svadbi sa između 700 i 800 zvanica, a švedski sto je bio dug oko 15 metara. Sve je bilo u staklu, skupa pića, klasična njihova priča. U jednom trenutku mladenci su samo otišli, dok su ostale zvanice imale pauzu kao pred večeru. Tada je mladoženja utrčao u salu kod oca i rekao mu da mlada nije nevina. E, tada je nastao haos - napisao je korisnik.