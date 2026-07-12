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Letnja turistička sezona od Ulcinja do Herceg Novog je u punom jeku, ali sa turistima na primorje stižu i "lovci u mutnom" - iskusni džeparoši i kradljivci koji jedva čekaju trenutak vaše nepažnje. Dok se vi opuštate na suncu, njihov "radar" već snima vaše telefone, novčanike i pasoše. Ovo morate da znate kako ne biste ostali bez para i dokumenata.

Džeparoši vrebaju svuda

Bivši obaveštajac, Božidar Spasić, upozorava da se ljudi leti opuštaju, nose manje garderobe, a stvari u njihovim torbama su znatno vidljivije.

"Neoprezni su sa svojim stvarima i time izazivaju nevolju koju jedva čekaju kriminalci", naglašava Spasić i dodaje da crnogorskim, ali i našim ulicama uveliko operišu i stranci.

Kako ističe, reč je pretežno o džeparošima iz Bugarske, a nekada i iz Rumunije. Crnogorska policija je nedavno otkazala boravak za tri ženske osobe, nakon što je preko Interpola utvrđeno da su iz Bugarske na primorje došle isključivo radi krađe i džeparenja.

Sličan incident dogodio se nedavno i u Beogradu, u Karađorđevom parku, kada su dve Bugarke uhapšene na delu, zahvaljujući policajcu u civilu, dok su izvlačile dokumenta iz tašne jedne neoprezne žene.

U slučaju bilo kakvih nepredviđenih situacija na crnogorskom primorju, turistima je uvek na raspolaganju i broj policije 122. (Dok je za hitne slučajeve i krađe u Srbiji na raspolaganju broj 192).

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Zaboravite na skrivanje pod dušek i peškir

Kada je reč o hotelima i apartmanima, Spasić savetuje da se dragocenosti nikada ne kriju pod jastuk, dušek ili među ćebadima, jer takva "skrovišta" lopovima ne znače ništa.

"Sefovi apsolutno nisu skupi kad se radi o ozbiljnijim hotelima, to je evro, 2-3 evra za dan. Potrošićete mnogo manje novca ako se obezbedite nego koliku će vam štetu naneti", savetuje Spasić.

Na samoj plaži najvažnije je pravilo dežurstva - uvek jedan član porodice ostaje uz stvari dok se drugi kupaju, ili možete zamoliti ljude od poverenja (komšije na plaži) da bace pogled. Dodatna meta su i mobilni telefoni po restoranima, koje turisti često ostavljaju na stolu dok odu do toaleta, a koji zbog toga nestaju u sekundi.

Mešovite patrole i begunci na primorju

Doktor nauka bezbednosti, Ivan Pekić, ističe da je dobra vest to što će Upravi policije Crne Gore, kojoj inače fali kadrova, ovog leta pomagati mešovite patrole kolega iz Srbije, Hrvatske, BiH i Albanije, kako bi se zajedničkim snagama osujetile krađe po plažama i diskotekama.

Pekić, međutim, upozorava da letnju gužvu ne koriste samo sitni kradljivci, već i lica sa Interpolovih i Europolovih poternica koja pokušavaju da se sakriju na primorju.

Pored kriminala, Pekić apeluje na turiste da budu posebno obazrivi u saobraćaju i prilagode brzinu, jer su stradanja na crnogorskim drumovima nažalost velika "crna brojka".

"Manje je i strašno ako se čovek ostane bez novca, ali je veoma važno što ostane bez dokumenata", upozorava dr Pekić.