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Za kompaniju Meridianbet, društvena odgovornost ne predstavlja samo segment poslovanja, već osnovni princip na kojem se zasniva dugoročni razvoj.

Kao jedan od lidera u industriji igara na sreću, kompanija aktivno doprinosi unapređenju kvaliteta života u zajednicama u kojima posluje, usmeravajući resurse tamo gde su najpotrebniji.

Posvećenost društvenoj odgovornosti dodatno je ojačana globalnim pozicioniranjem grupacije. Meridianbet je vodeća operativna celina kompanije Meridian Holdings Inc. (NASDAQ: MRDN), koja pod ovim imenom posluje od prvog kvartala 2026. godine, nakon preuzimanja američkog Golden Matrix Group

Ključne oblasti delovanja

Strategija društvene odgovornosti kompanije fokusirana je na nekoliko vitalnih pravaca koji donose konkretnu korist društvu:

- Ulaganje u sportsku infrastrukturu: Meridianbet je prepoznat kao ključni partner sporta. Kroz brojna sponzorstva, od vrhunskih profesionalnih klubova do lokalnih amaterskih timova, kompanija direktno utiče na razvoj sportskog duha i obezbeđivanje boljih uslova za trening budućih šampiona.

- Humanitarne inicijative i zdravstvo: Kontinuirana podrška zdravstvenom sistemu, donacije medicinske opreme i finansiranje lečenja sugrađana samo su deo stalnih aktivnosti. Brza reakcija u kriznim situacijama i empatija prema ugroženim kategorijama stanovništva čine Meridianbet pouzdanim osloncem zajednice.

- Ekološka svest i održivi razvoj: Kompanija sprovodi niz ekoloških projekata, uključujući velike akcije pošumljavanja i kampanje za očuvanje prirodnih resursa. Cilj je podizanje ekološke svesti i stvaranje zdravijeg okruženja za generacije koje dolaze.

- Standardi odgovornog priređivanja igara: Najviši stepen bezbednosti igrača postignut je kroz striktno poštovanje zakonskih regulativa i edukativne programe. Meridianbet insistira na prevenciji i zaštiti korisnika, promovišući igru isključivo kao vid odgovorne zabave.

Korporativna kultura i volonterizam

Snaga kompanije ogleda se i u angažovanju njenih zaposlenih. Kroz organizovane volonterske akcije, tim Meridianbeta direktno učestvuje u uređenju lokalnih zajednica, čime se dodatno učvršćuje veza između poslovnih ciljeva i društvenih potreba.

Strateški pristup društvenoj odgovornosti omogućava kompaniji Meridianbet da kreira dugoročne vrednosti, potvrđujući da uspeh na tržištu i briga o društvu uvek idu ruku pod ruku.

Kroz kontinuirano ulaganje u ljude, prirodu i zajednicu, kompanija nastavlja da gradi temelje za stabilniju i humaniju budućnost, dokazujući da se istinski uspeh meri pozitivnim promenama koje ostaju iza nas.

O kompaniji Meridian Holdings Inc.