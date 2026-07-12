Na pojedinim graničnim prelazima Srbije formirana su višesatna zadržavanja za kamione, dok automobili čekaju kraće.
Društvo
Stanje na granicama tokom večeri: Kamioni na Batrovcima čekaju do četiri sata, automobili kraće
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Kamioni na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Bezdan na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju najviše četiri sata, a najmanje dva, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Zadržavanje za automobile na graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz zemlje ka Bugarskoj čekaju sat i po vremena, a na graničnom prelazu Strezimirovci čekaju pola sata.
Na graničnom prelazu Preševo, na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, zadržavanje za putnička motorna vozila je 25 minuta.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
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