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Naš turista doživeo je nedavno veliku neprijatnost na jednom od graničnih prelaza ka Severnoj Makedoniji, a sada je, da bi poštedeo ostale putnike iz Srbije istog scenarija, objasnio šta obavezno treba da provere u dokumentima pred put, kako bi ih spasio prave muke.

Kako je anonimni turista objasnio u Fejsbuk grupi "Grčka info", sve se izdešavalo pre par dana kada je imao neprijatnu situaciju na jednom od makedonskih graničnih prelaza jer na njegovom zelenom kartonu nije bilo fizičkog pečata osiguravajuće kuće.

Iako je dokument regularno izdat, objašnjava dalje on, graničari nisu hteli da ga prihvate.

"Morao sam da idem na drugi prelaz da bih uopšte prošao dalje. ​Savetujem vam da obavezno proverite svoje zelene kartone pre polaska. Ako nema pečata, svratite do vašeg osiguranja da ga udarite, jer vam to može sačuvati vreme i živce na granici", napisao je na kraju svog upozorenja naš putnik, pa svima koji budu prolazili ovom rutom poželeo srećan put.