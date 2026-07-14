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Teška saobraćajna nesreća u Batajnici, u kojoj su pre nekoliko dana život izgubila dvojica mladića stara 25 godina, ponovo je otvorila pitanje bezbednosti vožnje kvadova. Koliko su ova vozila zapravo opasna, da li su vozači dovoljno obučeni i gde je granica između adrenalina i ozbiljnog rizika bila je tema jutrošnjeg izdanja emisije "Redakcija".

O ovoj temi govorio je Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja, koji je upozorio da najveći problem nije samo u samim vozilima, već u načinu na koji ih vozači koriste.

"Kvad nije bezazlen, a mnogi ga tako doživljavaju"

Jevtić objašnjava da kvad ima svoja pravila upravljanja koja vozači često zanemaruju, ali i da postoje brojne nedoumice kada je reč o zakonskoj regulativi.

- Kao i svako vozilo, kvad ima svoja pravila upravljanja koja se najčešće zanemare. Ovde imamo dosta stvari koje mogu da utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda. Prvi problem je zakonsko ograničenje, jer se često mešaju vozila L kategorije, odnosno teški i laki četvorocikli, sa traktorima. Zato na mnogim kvadovima vidite zelene tablice, što znači da su registrovani kao traktori, odnosno radne mašine. Međutim, zakon za traktor propisuje zaštitni ram ili kabinu i ograničenje brzine od oko 40 kilometara na sat, dok je pri prevozu druge osobe dozvoljeno svega 30 kilometara na čas. Upravo tu nastaje prostor za različita tumačenja i zloupotrebe - rekao je Jevtić.

On dodaje da je problem i zaštitna oprema, koja se često ne koristi.

- Zakon propisuje da vozači teških i lakih četvorocikala moraju da nose zaštitnu kacigu. Međutim, pošto mnoga od tih vozila imaju zelene tablice, pojedinci se pozivaju na pravila koja važe za traktore, gde kaciga nije obavezna. To je ozbiljna zloupotreba propisa. Još veći problem imamo kod lakih četvorocikala koji imaju fabričko ograničenje brzine od 45 kilometara na sat. Praksa pokazuje da se, čim prođu tehnički pregled i registraciju, vrlo često uklanjaju elektronske blokade, pa ta vozila razvijaju mnogo veće brzine od dozvoljenih - upozorio je on.

"Pri 40 kilometara na sat može da se prevrne"

Sagovornik emisije ističe da mnogi potpuno pogrešno procenjuju koliko je kvad zahtevan za upravljanje.

- Ljudi kvad doživljavaju kao nešto malo, lagano i zabavno. Međutim, to vozilo se veoma lako prevrće. Ako nemate tehniku kontra upravljanja, a većina ljudi uopšte ne zna šta je to, kvad može da se prevrne već pri brzini od 40 kilometara na sat, čak i u blagoj krivini. Kada kupite takvo vozilo, ono uglavnom ima off-road gume namenjene vožnji van asfalta. Njihov pritisak je znatno manji, ali ljudi ih koriste na kolovozu, zbog čega je zaustavni put mnogo duži. Kada se tome dodaju velika brzina i neiskustvo vozača, posledice mogu biti katastrofalne - objasnio je Jevtić.

Posebno upozorava na težinu samog vozila.

- Masa teškog četvorocikla može biti između 400 i 500 kilograma. Kada se takvo vozilo prevrne, a nema zaštitnu kabinu, i padne na vozača ili suvozača, nažalost, veoma često govorimo o smrtnim posledicama - rekao je on.

Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja Foto: Kurir Televizija

Imamo jednu od najkrvavijih sezona

Jevtić smatra da vozači kvadova i električnih trotineta spadaju među najugroženije učesnike u saobraćaju i upozorava da se pravila moraju poštovati.

- Budućnost ne treba zaustavljati i ovakvih vozila će biti sve više. Ali moramo imati jasna pravila i svest da ništa od toga nije bezopasno. Zamislite porodicu koja je ostala bez dvoje mladih ljudi zato što je neko kvad doživljavao kao zabavu. Zato stalno ponavljam: naučite kako vozilo funkcioniše, koristite zaštitnu opremu i nemojte prvo da pravite greške pa tek onda čitate uputstvo. U ovim situacijama nema vraćanja vremena. Od početka godine poginula su već 33 vozača motocikala. Ovo je jedna od najkrvavijih sezona otkad se bavim bezbednošću saobraćaja, a to je već 21 godinu - naglasio je.

On apeluje na sve vozače da ne potcenjuju rizik, čak ni kada vozilo iznajmljuju na turističkim destinacijama.

- Molim vozače da poštuju pravila i propise. Znam da je vrućina i da mnogi voze u šorcu ili bez kompletne opreme, ali kada dođe do pada, posledice budu strašne. Uvek tražimo izgovore i krivce u drugima, a zapravo sve polazi od nas. Vežite se, stavite kacigu i koristite zaštitnu opremu. Isto važi i za rentiranje kvadova na planinama. Ljudi plate vožnju, povedu celu porodicu da naprave fotografije, a nemaju predstavu šta to vozilo može da uradi, posebno u off-road uslovima.

Zbog toga bi trebalo dodatno urediti način izdavanja kvadova i uvesti makar kratak kurs od pola sata, kako bi ljudi naučili osnovne komande. Na kvadu se, recimo, gas daje palcem, što vozači automobila nisu navikli da rade. To nisu refleksne reakcije koje već imate. Sve su to odlične stvari ako se koriste odgovorno. Zato je najvažnije da ljudi budu razumni i da ne potcenjuju opasnost - zaključio je Jevtić.

05:34 POSLE TRAGEDIJE U BATAJNICI EKSPERT UPOZORAVA: Kvad nije igračka! Jedna greška može da vas košta života,a evo kako da se zaštitite Izvor: Kurir televizija

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