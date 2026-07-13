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Nakon više od decenije pauze, Srbija se ubrzano priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka.

Usled sve intenzivnijih globalnih trvenja i korenitih promena u bezbednosnoj arhitekturi Evrope, država je donela odluku da reaktivira sistem regrutacije. Ovaj istorijski zaokret vratiće uniformu, kasarnu i vojničku disciplinu u svakodnevicu hiljada mladića širom zemlje.

Proces uveliko ulazi u svoju operativnu fazu, a prema zvaničnim najavama predsednika Aleksandra Vučića, prvi pozivi za obavezu od koje se odvikla cela jedna generacija mogli bi da stignu mladićima rođenim 2006. godine.

Pozivi za lekarske preglede

Kako bi sistem bio potpuno spreman za prihvat prvih regruta, država mora da otpočne zvaničnu proceduru najmanje pola godine ranije. Plan nadležnih institucija jeste da se sve obaveze koje se tiču regrutnih lista završe do septembra ili oktobra ove godine, što u praksi znači da bi prvi pozivi za detaljne lekarske preglede na adrese mladića mogli da stignu već u narednim mesecima.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom prikaza vojnih sredstava na aerodromu Batajnica, predsednik Vučić je precizirao da je realno očekivati da od 1. marta zvanično krenemo sa vojnim rokom. On je tom prilikom istakao da je naša vojska sve snažnija, a biće još jača kada krene redovno služenje. Sam vojni rok će trajati 75 dana, što je ocenjeno kao intenzivan period obuke, ali i kao dečija igra u poređenju sa nekadašnjih 365 dana koliko se u kasarnama provodilo ranije.

Lekarski pregledi koji prethode oblačenju uniforme biće znatno temeljniji, rigorozniji i moderniji nego u prošlim decenijama. Fokus lekarskih komisija više nije isključivo na bazičnom fizičkom zdravlju i telesnoj snazi, već se ogroman značaj pridaje psihološkoj stabilnosti i sposobnosti brzog prilagođavanja modernom ratovanju. Savremeni konflikti podrazumevaju masovnu upotrebu dronova, složenih računarskih sistema i visoke tehnologije, pa se i profil vojnika mora menjati.

Detaljni oftalmološki testovi

Budući regruti će zbog toga prolaziti kroz detaljne oftalmološke i slušne testove koji su ključni za upravljanje modernim sistemima i optikom. Pored toga, obavljaće se sveobuhvatne kardiovaskularne provere i testovi opterećenja kako bi se precizno procenila fizička izdržljivost pod naporom. Poseban akcenat stavljen je na specifične psihološke testove ličnosti koji služe za proveru mentalne stabilnosti i reakcije u kriznim situacijama pod pritiskom. Na samom kraju, stručnjaci će vršiti detaljnu procenu prirodnih predispozicija momaka za specijalizovane rodove vojske, te će se na osnovu toga odlučivati ko je pogodan za tenkovske posade, a ko za rad u raketnim jedinicama.

U kasarnama ukupno 75 dana

Najveća promena u odnosu na ranije decenije biće dužina trajanja vojnog roka, ali i jasna diferencijacija za one koji se pozovu na prigovor savesti. Država je poslala vrlo jasnu poruku kroz novu zakonsku regulativu i trajanje same službe. Mladići koji se odluče za klasično služenje vojnog roka pod oružjem provešće u kasarnama ukupno 75 dana. Ovaj period je zamišljen kao maksimalno racionalizovana, intenzivna obuka na terenu, gde će se fokus staviti isključivo na vojničke veštine, bez ikakvog gubljenja vremena na sporedne aktivnosti koje su nekada pratile vojni rok.

Sa druge strane, za one koji se pozovu na prigovor savesti, civilna služba će trajati više nego duplo duže, odnosno čak 155 dana. Na ovaj način država pravi jasnu razliku između onih koji prolaze kroz strogu vojnu disciplinu i terenski napor u kraćem roku, i onih koji će umesto toga morati da odrade znatno duži društveno-koristan rad u civilnim institucijama, bez dodira sa oružjem i vojnim strukturama.

Foto: Shutterstock

Besplatne vojničke berbernice

Ministarstvo odbrane već je pripremilo osnovne smernice i vizuelne obrasce o izgledu budućih regruta. Ulazak u kasarnu doneće radikalan zaokret u ličnom stilu i vizuelnom identitetu mladića, jer su vojni standardi po ovom pitanju potpuno jasni i neumoljivi. Kosa vojnika ne sme padati preko ušiju ili kragne, a brada je strogo zabranjena u svim okolnostima. Kako bi se ova pravila poštovala bez izuzetka, u kasarnama će raditi besplatne vojničke berbernice.

Stroga pravila

Minđuše, pirsing i bilo kakav drugi nakit na telu nisu dozvoljeni unutar vojnog okruženja. Kada je reč o tetovažama, one su prihvatljive samo ukoliko se ne nalaze na licu, vratu ili drugim lako uočljivim delovima tela koji se vide kada se obuče letnja uniforma. Stroga pravila urednosti važiće i za devojke koje se dobrovoljno prijave za služenje otadžbini, pa se tako od njih zahteva uredno vezana i skupljena frizura koja omogućava nesmetano i pravilno nošenje šlema i kape, uz strogu zabranu napadnih i neprirodnih boja kose.

Iako je planirano da se vojnici raspoređuju u 17 garnizonskih mesta širom Srbije kako bi geografski bili što bliže svojim domovima, konačnu reč o tome gde će ko provesti svoj vojni rok davaće isključivo stručna procena komisije i realne potrebe specifičnih jedinica Vojske Srbije. Uniforma, život u kolektivu i vojnička disciplina uskoro ponovo postaju nezaobilazna stvarnost za hiljade mladića u našoj zemlji.