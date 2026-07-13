Slušaj vest

Belek je jedno od onih letovališta koje je svoj ugled gradilo postepeno – kroz duge peščane plaže, borove šume, prostrane hotelske komplekse i visok standard odmora. Smešten između Antalije i Sidea, ovaj deo turske obale poznat je po pažljivo uređenim resortima, golf terenima, mediteranskom zelenilu i atmosferi u kojoj se osećaj odmora javlja već pri prvom dolasku.

Za razliku od dinamičnijih turističkih centara, Belek neguje mirniji ritam života. Ovde se dani prirodno smenjuju između mora, zelenila, bazena i pažljivo osmišljenih sadržaja, dok duga peščana obala i prostrani hotelski kompleksi stvaraju idealne uslove za potpuno opuštanje. Upravo zbog toga Belek već godinama važi za jednu od najtraženijih destinacija na Antalijskoj rivijeri.

Foto: Promo

U takvom okruženju posebno mesto zauzima Rixos Premium Belek 5★, hotel koji pripada jednom od najprepoznatljivijih svetskih hotelskih brendova. Rixos je ime koje prevazilazi samu hotelsku kategoriju i predstavlja sinonim za pažljivo osmišljeno iskustvo odmora – spoj vrhunske usluge, bogate gastronomije, prostranih kompleksa, sadržaja za sve generacije i ambijenta u kojem svaki detalj ima svoju svrhu. Smešten uz jednu od najlepših peščanih plaža Beleka, okružen borovim šumama i mediteranskim vrtovima, Rixos Premium Belek 5★ pruža iskustvo u kojem hotel postaje mnogo više od mesta za boravak. Prirodno okruženje, prostranost kompleksa i prepoznatljiv standard usluge stvaraju atmosferu u kojoj svaki gost može pronaći svoj idealan način odmora.

Foto: Promo

Prostirući se na impresivnih 405.000 m², Rixos Premium Belek jedan je od najvećih hotelskih kompleksa u Antalijskoj regiji. Već pri dolasku jasno je da je prostor jedan od njegovih najvećih aduta – široke zelene površine, elegantna arhitektura, pažljivo uređeni bazeni i privatna plaža stvaraju osećaj komfora i slobode koji retko koji hotel može da ponudi.

Hotel se nalazi u Beleku, oko pet kilometara od centra mesta, oko 35 kilometara od aerodroma u Antaliji i oko 45 kilometara od centra Antalije. Zahvaljujući odličnoj lokaciji, predstavlja odličan izbor za goste koji žele miran odmor uz more, ali i mogućnost da tokom boravka istraže Antalijsku rivijeru.

Foto: Promo

Velika privatna peščana plaža duga oko 700 metara predstavlja jedan od zaštitnih znakova resorta. Široka obala, sitan pesak i postepen ulazak u more pružaju idealne uslove za celodnevni boravak na plaži. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri uključeni su u cenu boravka, dok su za goste koji žele dodatni nivo komfora dostupni privatni paviljoni. Rixos Premium Belek posebno se izdvaja raznovrsnom gastronomskom ponudom. Pored glavnog restorana Turquoise, gostima je na raspolaganju pet à la carte restorana inspirisanih italijanskom, grčkom, azijskom i internacionalnom kuhinjom, kao i specijalitetima sa roštilja. U različitim delovima kompleksa nalaze se brojni barovi, poslastičarnice i Starbucks punktovi, pa gotovo u svakom trenutku postoji prilika za predah uz omiljeni napitak ili desert.

Foto: Promo

Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge koja obuhvata doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu, užine tokom dana, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića u skladu sa hotelskim konceptom. Koncept je osmišljen tako da gostima tokom čitavog dana pruži maksimalan komfor i raznovrsnu ponudu hrane i pića. Posebna pažnja posvećena je najmlađim gostima. Rixy Kids Club, jedan od najpoznatijih dečijih klubova u Turskoj, svakodnevno organizuje programe prilagođene različitim uzrastima – od kreativnih radionica i interaktivnih igara do sportskih aktivnosti, mini diska, karaoke programa i brojnih animacija. Upravo zbog toga Rixos Premium Belek godinama je jedan od omiljenih izbora porodica sa decom.

Foto: Promo

Gostima koji vole aktivan odmor na raspolaganju je čak osam bazena, među kojima su bazeni za decu, bazen sa toboganima, zatvoreni bazen i bazen sa morskom vodom. Tokom dana mogu uživati u crossfitu, fitnesu, pilatesu, jogi, zumbi, meditaciji, stonom tenisu i brojnim drugim sportskim aktivnostima, dok večeri donose profesionalne šou programe, muziku uživo i zabavne sadržaje karakteristične za Rixos hotele. Jedna od posebnih pogodnosti za goste jeste i organizovan shuttle prevoz do The Land of Legends Theme Park kompleksa, udaljenog oko devet kilometara od hotela. Ovaj tematski park dodatno obogaćuje boravak, posebno porodicama koje žele da deo odmora provedu u jednom od najpoznatijih zabavnih centara u Turskoj. Za trenutke potpunog opuštanja gostima je na raspolaganju spa centar sa turskim kupatilom, saunama, parnim kupatilom i zatvorenim bazenom, dok su uz doplatu dostupni brojni tretmani i masaže namenjeni relaksaciji i nezi tela.

Foto: Promo

Rixos Premium Belek 5★ potvrđuje zbog čega ovaj hotelski brend već godinama zauzima posebno mesto među najcenjenijim resortima Mediterana. Spoj prirodnog okruženja, prepoznatljivog standarda usluge, vrhunske gastronomije, duge peščane plaže i bogate ponude sadržaja za sve generacije čini ga jednim od najkompletnijih izbora za letovanje u Beleku. Kompletnu ponudu hotela i termine putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1 A Travel BiH. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.