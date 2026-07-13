Slušaj vest

Neobična scena iz Neuma ovih dana privukla je pažnju brojnih korisnika društvenih mreža nakon što je jedan stočar na letovanje poveo i svoju kravu.

Video je objavljen na TikTok profilu "Stočarstvo i Medo", a vrlo brzo je postao viralan. U snimku kroz šalu objašnjava da nije imao kome ostaviti kravu, pa je odlučio da i ona krene s njim na more.

- Došao sam na more da se kupam, ali nisam imao gde ostaviti kravu, pa sam i nju poveo da se kupa - kaže kroz smeh.

Na kraju videa postavio je pitanje pratiteljima: "Je li ovo dobro ili nije dobro?", a ispod objave usledili su brojni komentari i reakcije korisnika koje je ova nesvakidašnja situacija dobro nasmejala.

- Ej živote koro limuna, krava otišla na more, a ja jok - našalila se jedna korisnica u komentarima.

Jedan korisnik naveo je da to ni veštačka inteligencija ne bi mogla da napravi.

Bilo je i onih koji su osudili ovaj potez i zabrinuli se za životinju.

00:32 Neum Izvor: TikTok/covekizbuducnosti