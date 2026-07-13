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Incident u kojem je tokom leta iz Soluna za Minhen došlo do oštećenja prozora putničkog aviona i situacije u kojoj je putnik mogao da bude izložen ozbiljnoj opasnosti ponovo je otvorio pitanje bezbednosti u avio-saobraćaju. Iako ovakvi događaji izazivaju strah među putnicima, stručnjaci podsećaju da je avionski prevoz i dalje najbezbedniji vid transporta.

O svim detaljima, procedurama koje putnici ne vide i situacijama koje se odvijaju iza vrata pilotske kabine, za emisiju "Redakcija" govorio je Stevan Ignjatović, pilot u penziji sa višedecenijskim iskustvom u civilnoj avijaciji.

On je objasnio kako je moguće da u ekstremnim situacijama nema tragedije, šta zapravo znači dekompresija aviona, koliko su važni pojasevi i zbog čega putnici nikada ne bi trebalo da ignorišu instrukcije posade.

"Ovakve stvari su šokantne i za pilote"

Govoreći o incidentu, Ignjatović je istakao da čak i za pilote sa ogromnim iskustvom ovakve situacije predstavljaju ozbiljan događaj.

- Sve što se desi u avijaciji, bez obzira na moj dugogodišnji staž od aktivnih 40 godina letenja u saobraćaju na tri tipa aviona, jeste šokantno i za mene. Imao sam sreću da nisam imao ovakvu situaciju. Bilo je pucanja mojih prozora u pilotskoj kabini, ali ne u toj meri. Pilotski prozori su napravljeni veoma kvalitetno, višeslojni su i mogu da izdrže ogromna opterećenja - rekao je Ignjatović.

Kako je objasnio, prozori aviona nisu samo deo kabine kroz koji putnici gledaju oblake, već imaju veoma važnu bezbednosnu funkciju.

- U putničkoj kabini prozori imaju drugačiji sastav. Oni su višeslojni, postoji vakuum izolacija i više zaštitnih slojeva. To nisu obična stakla. Ona su testirana da izdrže i temperaturne razlike i razliku u pritisku između unutrašnjosti aviona i spoljne atmosfere - objasnio je pilot.

"Da nije bio vezan, putnik bi verovarno izleteo"

Ignjatović je posebno naglasio da je u konkretnom slučaju ključnu ulogu imao sigurnosni pojas, koji je putnika zadržao i sprečio mnogo ozbiljnije posledice.

- Sreća u nesreći je bila što je naš putnik bio vezan. Imao je pojas oko struka koji ga je zadržao i onemogućio da izleti napolje. Sigurno bi izleteo da nije bio vezan. Supruga koja je sedela pored njega bila je dovoljno prisebna i on mora da joj bude zahvalan do kraja života. Posle su pritrčali i drugi putnici i pomogli da ga zadrže - rekao je Ignjatović.

On je objasnio da su sile koje nastaju prilikom nagle dekompresije ogromne.

- Kada vazduh krene napolje, to ide ogromnom silinom. Vi nemate mogućnost da se tome oduprete. Postajete žrtva te sile. Zato stalno govorim putnicima - pojas nema razloga da se skida sa sebe, bez obzira što se ugasi lampica. Ljudi čekaju da se ugasi znak i odmah ustaju, idu u toalet, šetaju avionom. A niko ne razmišlja da se i u mirnom letu nešto nepredviđeno može dogoditi - rekao je pilot.

Slučaj koji je zaprepastio svet: Kapetana držali 20 minuta

Ignjatović je podsetio i na jedan od najpoznatijih slučajeva iz istorije avijacije, kada je kapetan aviona ostao zakačen za letelicu nakon što se otvorio prozor pilotske kabine.

- Krajem 70-ih godina u Australiji se dogodila situacija kada je deo motora koji se raspao probio prozor aviona. Putnik koji je sedeo pored prozora nije bio vezan i bio je jedina žrtva te godine u avijaciji. Imali smo i slučaj u Engleskoj kada se tokom leta otvorio pilotski prozor. Kapetana je razlika u pritiscima izvukla napolje, ostao je zakačen samo nogama - ispričao je Ignjatović.

Kako je naveo, kapetan je tada preživeo zahvaljujući prisebnosti posade.

- Kopilot je bio dovoljno priseban, autopilot je radio, uhvatio ga je za noge i držao dok nisu došli ostali članovi posade. Nisu mogli odmah da ga vrate nazad jer je avion išao brzinom od oko 600 kilometara na sat. Držali su ga sve do sletanja. Zadobio je povrede i promrzline, ali se kasnije vratio avijaciji - rekao je on.

"Nepoštovanje procedura može da dovede do katastrofe"

Pilot je objasnio i koliko je važna kontrola održavanja aviona, jer se veliki broj problema može sprečiti pravilnim procedurama.

- Kada preuzimam avion, prvo gledam tehničku knjigu. Tu piše šta je menjano, šta je rađeno i da li avion može da nastavi da leti. Kada se nešto zameni, tu postoje potpisi čoveka koji je radio zamenu i njegovog nadređenog koji kontroliše rad. Dva potpisa i dva pečata garantuju da je posao urađen kako treba - objasnio je Ignjatović.

On je upozorio da je najveći problem kada se zbog uštede zanemare pravila.

- Nekada imate situaciju kao kod mehaničara kada neko pita da li hoće originalni deo ili neki jeftiniji. Tako ne sme da bude u avijaciji. Bilo je slučajeva gde su zbog lošijih materijala i nepoštovanja procedura nastajali ozbiljni problemi. Pravila proizvođača aviona postoje sa razlogom - istakao je on.

Stevan Ignjatović pilot u penziji Foto: Kurir Televizija

Ptica može da napravi veliki problem avionu

Govoreći o opasnostima tokom leta, Ignjatović je otkrio da čak i udar ptice može predstavljati ozbiljan problem.

- Imao sam slučaj kao kapetan DC-9, pri sletanju na beogradski aerodrom, negde iznad Savskog jezera, na visini od oko 500 metara. Ptica je udarila direktno u moj prozor. Razlila se krv, perje, nisam mogao da koristim taj prozor. Srećom, kopilotov prozor je bio potpuno ispravan i on je preuzeo komande i avion je sleteo - ispričao je.

Kako je dodao, i takve situacije imaju precizne procedure.

- Pilotski prozori imaju više slojeva. Ako se pojavi neka mala linija ili oštećenje, proverava se tačno koji je sloj zahvaćen. Na osnovu toga stručnjaci odlučuju da li avion može da leti na manjoj visini ili prozor mora odmah da se menja - rekao je Ignjatović.

Samo 2% ljudi može da prođe sve testove za pilota

Ignjatović je govorio i o tome koliko su strogi kriterijumi za izbor pilota i koliko je važno da osoba u kriznim situacijama ostane hladnokrvna.

- Samo oko dva odsto populacije može da prođe sve lekarske preglede i testove koji su potrebni da bi postali piloti. Moja generacija kada je primana u Vršac 1974. godine imala je 4.800 kandidata, a prošlo nas je 25. Pregledi su trajali pet dana, radilo ih je 12 lekara specijalista - ispričao je.

Kako je dodao, psihološka procena je bila jedan od najvažnijih delova selekcije.

Dva dana smo imali psihološka testiranja. Gledalo se koliko ste motivisani, kako reagujete, kakva vam je koncentracija. Taj posao traži poseban sklop ličnosti - rekao je.

Avion ipak najbezbedniji prevoz

Na kraju razgovora, Ignjatović je još jednom apelovao na putnike da slušaju posadu i poštuju pravila.

- Statistika kaže da je avion najbezbedniji vid prevoza. Meni je trebalo milion i 123 hiljade letova da bih po statistici imao verovatnoću da poginem u avionu. Zamislite koliko je to vremena i koliko je mala mogućnost. Ali putnici moraju da slušaju kabinsko osoblje i kapetana kada se obrati. Nema panike, nema rasprave, procedure postoje da bi vas zaštitile - zaključio je Stevan Ignjatović.

Da podsetimo, drama koja je uznemirila javnost dogodila se na letu kompanije "Rajaner" iz Soluna za Minhen, kada je tokom leta došlo do oštećenja prozora aviona i nagle dekompresije kabine. Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije, koji je sedeo pored prozora, zadobio je povrede, a prema svedočenjima putnika, spasli su ga sigurnosni pojas, supruga i saputnici koji su ga zadržali. Avion se bezbedno vratio na solunski aerodrom, a nadležne službe pokrenule su proveru okolnosti incidenta.

05:34 DRAMA NA 5.000 METARA! Iskusni pilot objasnio kako je putnik preživeo havariju: "Da nije bio vezan, izleteo bi iz aviona" Izvor: Kurir televizija

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