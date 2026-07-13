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Doc. dr Milan Lazarević, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, poručio je gostujući na televiziji Pink da se zdravstveni sistem u Srbiji temeljno menja, konkretnim ulaganjima, jasnom politikom i radom na terenu.

On je podsetio da je u Ministarstvu zdravlja potpisan ugovor o nabavci nove mobilne ambulante za Niš, ističući da je reč o politici koja daje vidljive rezultate.

- Sledimo politiku predsednika Republike i Ministarstva zdravlja, da zdravstvo stigne do svakog čoveka. Ne postoji zaboravljen pacijent - naglasio je Lazarević.

Dr Milan Lazarević o unapređenju zdravstva Foto: Printscreen



Nova mobilna ambulanta biće potpuno opremljena, od EКG-a i ultrazvuka do laboratorijskih analiza i hitne pomoći, što omogućava da se dijagnostika i prvi koraci lečenja obave odmah, na licu mesta.

Lazarević je istakao da preventivni pregledi već daju snažne rezultate i da su spasili brojne živote, jer su lekari na terenu zatekli građane koji sedam do deset godina nisu bili kod lekara.

- Suština nije broj pregleda, već broj spasenih života. Zato smo na terenu svakodnevno - poručio je on.

Posebno je naglasio da medicinske ekipe odlaze i u kuće nepokretnih pacijenata, gde im se odmah ukazuje pomoć i organizuje dalje lečenje.

- Nema čekanja i nema odlaganja, idemo do svakog čoveka, pomažemo odmah i uključujemo ga u sistem lečenja - rekao je Lazarević.

Кao jedan od najvećih uspeha izdvojio je povratak transplantacija u UКC Niš, uz nedavno uspešno izvedenu transplantaciju bubrega, u kojoj je majka donirala organ svojoj ćerki.

- To je dokaz da naš zdravstveni sistem može najviše, i da ima znanje, ljude i podršku države za najsloženije procedure - naglasio je on.

Istovremeno, nastavlja se jačanje kapaciteta, uvodi se i četvrta operativna sala na dečjoj hirurgiji, čime se direktno skraćuje vreme čekanja i unapređuje lečenje najmlađih pacijenata.

Lazarević je podsetio da UКC Niš već nema liste čekanja za najvažnije operacije i dijagnostiku, što je rezultat pojačanog rada, bolje organizacije i dodatnih termina.

Najavio je i velike investicije, među kojima je izgradnja modernog porodilišta, koje će doneti novi kvalitet u lečenju majki i dece.

Na kraju, Lazarević je poručio da iza svih rezultata stoji jasna državna politika i snažna podrška institucija.

- Zahvaljujući politici Ministarstva zdravlja, koje kontinuirano unapređuje zdravstveni sistem i ulaže u opremu i ljude, danas imamo rezultate koji se mere spasenim životima. Posebnu zahvalnost dugujemo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji se bori za svakog čoveka i koji je omogućio da zdravstvo bude dostupno svima, bez izuzetka - zaključio je Lazarević.