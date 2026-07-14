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U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz maksimalnu temperaturu do 33 stepena. I narednih dana zadržaće se pravo letnje vreme, ali će povremeno biti uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 30 do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će posle podne i uveče na severu i zapadu skrenuti na jugozapadni pravac. Krajem dana na severu zemlje očekuje se prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura iznosiće od 17 do 19 stepeni, dok će tokom dana biti oko 31 stepen. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, a u večernjim satima skrenuće na jugozapadni pravac.

Foto: RHMZ Printscreen

Zbog najavljenih visokih temperatura, danas je na snazi žuti meteo alarm, na severu, zapadu i istoku Srbije.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih. Osobama sa hipertenzijom i srčanim obolјenjima se savetuje oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe, pospanosti i pada koncentracije. U saobraćaju se savetuje dodatan oprez.

Prema prognozi RHMZ-a, do 21. jula u Srbiji će se zadržati pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz dnevne temperature od 30 do 36 stepeni.

Ipak, usled lokalnog razvoja oblačnosti, ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.