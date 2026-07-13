- Na dan nestanka Milan je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao je nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim".

- Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra Zona II, gde je obavio telefonski razgovor

- Na zakazani sastanak sa jednom doktorkom u UKC Niš stigao je u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno. Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš. U 11.30 časova bio u Jelašnici kod Niške Banje

- Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni.

- U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić.

- Od tada od njega više nema ni traga ni glasa.