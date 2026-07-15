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Nakon nekoliko dana promenljivog vremena uz smenu sunca, oblaka i povremenih pljuskova, građane Srbije ponovo očekuje rast temperature. Meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da će već od sredine sedmice biti sve toplije, dok će petak i subota doneti pravi letnji talas vrućine, sa temperaturama koje će u pojedinim krajevima dostići i 37 stepeni.

On ipak ističe da razloga za paniku nema i da je ovakvo vreme karakteristično za jul.

Pakleni dani stižu krajem sedmice

Todorović objašnjava da će narednih dana temperature postepeno rasti, ali da se ne očekuju vremenski ekstremi kakve je Srbija imala krajem juna.

- Narednih dana ide blagi porast temperature iz dana u dan. Maksimalne dnevne vrednosti biće između 30 i 33, odnosno 34 stepena. U sredu, a naročito u četvrtak, biće nešto više popodnevne oblačnosti i ponegde može pasti kratkotrajna kiša ili slabiji pljusak, pre svega u centralnim i južnim delovima Srbije. U Beogradu je verovatnoća za kišu veoma mala, rekao je Todorović.

Dodaje i da će najtopliji dani biti upravo pred kraj radne sedmice.

- U petak i subotu biće još toplije. To će u narednih sedam do osam dana biti dva najtoplija dana, kada će u pojedinim mestima temperatura prelaziti 35 stepeni, možda dostizati i 36 ili 37. To je ipak manje nego što smo imali krajem juna, tako da građani ne treba da strahuju od nekih ekstra visokih temperatura. Letnja vrućina je sastavni deo ovog godišnjeg doba, poručuje Todorović.

Posle vrućine, moguć pad temperature

Iako će kraj sedmice biti veoma topao, Nedeljko najavljuje da bi već narednog vikenda moglo da dođe do promene vremena.

- Posle ovih visokih temperatura, od 19. ili 20. jula, još nije sasvim izvesno kog dana tačno, očekuje se blaga promena vremena sa padom temperature za nekoliko stepeni. Uz to su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. To je još prognoza za šesti ili sedmi dan unapred, pa postoji određena doza neizvesnosti.

Govoreći o prognozama koje najavljuju veliki broj tropskih talasa ovog leta, Todorović kaže da takve procene treba uzeti sa rezervom.

- Moguće je da krajem jula ponovo dođe do jačeg otopljenja sa temperaturama od 35 do 37 stepeni, ali je to za sada samo prednajava, a ne prognoza iza koje mogu potpuno da stanem. Za ozbiljnu prognozu najpouzdaniji period je tri do pet dana unapred, naglasio je meteorolog.

Nedeljko Todorović meteorolog Foto: Kurir Televizija

"Ovo leto neće biti najtoplije"

Iako će i ovo leto biti toplije od višegodišnjeg proseka, Todorović smatra da neće oboriti rekorde.

- Nećemo imati najtoplije leto. Po svemu sudeći, ono će biti za oko jedan stepen manje toplo nego prošlo i pretprošlo leto. Broj tropskih dana biće iznad proseka, ali ukupna srednja temperatura neće nadmašiti prethodne godine, objašnjava.

Podsetio je da je jun bio izuzetno topao, ali da je, uprkos utisku građana, ipak bio nešto blaži nego prošlogodišnji.

Manjak padavina je i do 50 odsto

Meteorolog upozorava da najveći problem trenutno imaju poljoprivrednici, jer se deficit padavina oseća u velikom delu Srbije.

- Poljoprivreda je fabrika pod vedrim nebom. Dobro je što je tokom zime i ranog proleća bilo dovoljno kiše, pa je zemljište imalo zalihe vlage. Međutim, od maja, a naročito tokom juna i jula, padavina ima manje nego što je uobičajeno. U pojedinim krajevima manjak iznosi između 30 i 50 odsto. Kiša bi sada bila veoma poželjna, ali do kraja meseca ne vidim ozbiljniju promenu vremena niti češću pojavu pljuskova, upozorava Todorović i dodaje da su lokalni pljuskovi mogući, ali da oni ne mogu da reše problem suše.

- Može se dogoditi da jedan deo grada dobije jak pljusak, dok nekoliko kilometara dalje ne padne nijedna kap. Takve padavine ne mogu da nadoknade ono što nedostaje zemljištu, zbog čega će mnogi poljoprivrednici morati da nastave sa navodnjavanjem.

Na kraju razgovora, Todorović je otkrio i kako se lično nosi sa visokim temperaturama.

- Protiv prirode ne možemo da pobedimo, možemo samo da joj se prilagodimo. Nemam klima-uređaj u stanu. Rashlađujem se tuširanjem, umivanjem i hlađenjem ruku i nogu. Kada izlazim napolje, biram hlad, senku zgrada i drveća. Ako sam na plaži, ne provodim sate na direktnom suncu. To je najbolji način da se vrućina lakše podnese, zaključio je meteorolog.

05:57 SPREMITE SE ZA NOVI TOPLOTNI UDAR! Meteorolog Todorović otkrio kada temperatura skače do 37°C, pa najavio i naglu promenu vremena Izvor: Kurir televizija

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