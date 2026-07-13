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Nemanja Radičević (30) iz Kraljeva nije imao detinjstvo kao druga deca, pošto je rođen s deformitetom kičme. Dok su se njegovi vršnjaci igrali, on je dane provodio u bolnici boreći se da stane na noge! Uspeo je u tome, ali lekarska greška ga je vezala za invalidska kolica sa njegovih osam godina.

Uprkos tome, ovaj dečko je dokaz da se snovi mogu ostvariti. On je danas jedini WCMX (motokros u kolicima) vozač u Srbiji i na Balkanu. Nemanja se prvi put sa ovim sportom upoznao pre 15 godina, i to sasvim slučajno, a to je, kako nam je rekao, bila ljubav na prvi pogled. U pitanju je ekstremni sport u kojem takmičari u invalidskim kolicima izvode trikove na rampama i stazama, slično skejtbordu ili BMX-u.

Foto: Privatna arhiva

- Rođen sam s deformitetom kičme, dijagnoza je spina bifida, rodio sam se bez pršljena L4 i zbog toga ne hodam. Generalno, moj život se do osme godine svodio na operacije, banje i oporavak. Malo vremena sam provodio u školi i napolju s drugarima. Imao sam dosta dobrih operacija, doktori su to dosta dobro izvodili. Sa četiri i po godine sam hodao sa dva aparata, potpazušnim štakama i miderom koji drži kičmu i karlični deo - priča za Kurir ovaj mladić vedrog duha.

Foto: Privatna arhiva

Kobna operacija

S vremenom je napredovao, sa šest godina je hodao samostalno, pomoću lakatnih štaka.

- Nosio sam aparate koji su išli preko kolena. Nastavio sam da vežbam. Na poslednjoj operaciji je doktorka koja nije ni trebalo da me operiše napravila grešku na kičmi i poništila sve prethodne operacije i moj trud, vratila me u kolica - kaže.

Foto: Privatna arhiva

Njegovi roditelji su nakon toga odlučili da odustanu od daljih operacija i da ga puste da bude dete.

- Krećem u školu, drugari neće da se druže sa mnom... Tada sam se susreo s diskriminacijom, odbijanjem društva, s prvim velikim borbama u životu. Kao tako mali sam moraš da se izboriš za svoje mesto - ističe Nemanja.

Foto: Privatna arhiva

Oduvek je, kako kaže, bio nemirnog duha.

- Pravi mali zvrk, kao navijen, pun energije, tako sam se i kretao kroz život. Sa WCM-om sam se upoznao sasvim slučajno. Slušao sam pesmu na Jutjubu i sa strane je bila jedna slika. Video sam neka atraktivna kolica i ušao da pogledam o čemu je reč. Tu je bio čovek koji je pokrenuo taj sport i zaljubio sam se u WCMX na prvi pogled - priseća se on:

- Vozio sam drndava kolica, ali pre toga sam se uvek zezao, glupirao, terao druge da me vuku bajsom, spuštao se nizbrdo. Oduvek je to bilo u meni, ali tada se sve uobličilo.

Bio na svetskom prvenstvu dva puta Nemanja je dva puta bio na svetskom prvenstvu u Kelnu i prošle godine u Švajcarskoj. - U Kelnu sam povredio ligamente ramena dan pred kvalifikacije, a u Švajcarskoj sam završio kao devetoplasirani. Najteže mi pada patnja za volanom, slabo vozim po skejt parkovima, jer toga kod nas nema mnogo. Uglavnom jednom u pet-šest meseci, kad mi roditelji obezbede, odem u skejt parkove. Zbog toga što nisam bio u prilici da ih koristim, sebe sam predodredio da postanem jedan od ozbiljnijih uličnih vozača, da izvodim razne stvari, skačem na ogromne stepenice, gelendere... To su trikovi kao oni za bicikle, samo primenjeni na kolica - priča sagovornik.

Foto: Privatna arhiva

Najveći ventil

Nije imao specijalna kolica koja bi mu omogućila da se bavi ovim ekstremnim sportom.

- Kolica su koštala mnogo, taj novac je za nas bio misaona imenica. Sve je počelo od jednog Jutjub snimka vožnje u kolicima za koji me je ujak nagovorio da ga okačim. Snimak je video Rok Skele, vlasnik bord šopa, koji je stupio u kontakt s mojom majkom i sa mnom. Organizovao je humanitarnu žurku u Beogradu, doplatio ostatak novca koji je nedostajao i kupio mi prva kolica. Nakon toga sam ozbiljnije ušao u taj sport - zahvalan je on.

1/5 Vidi galeriju Nemanja je dva puta bio na svetskom prvenstvu u Kelnu i prošle godine u Švajcarskoj Foto: Privatna arhiva

Roditelji su bili u strahu, pokušali su da ga odvrate od te ideje.

- Kada to radim osećam se kao ptica na nebu, to mnogo volim, i s vremenom su počeli da se privikavaju. Za mene je ovaj sport način da se iskažem i da pokažem ljudima da kolica ne moraju da budu teret, već da mogu da se shvate kao igračka i najveći ventil u životu - kaže nam.