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Najugledniji srpski šahovski sudija i organizator, Nebojša Baralić, sudio je na 59. Međunarodnom šahovskom festivalu u Bilu, jednom od najstarijih i najpoznatijih šahovskih događaja u Evropi.

Festival je posetio i ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović, koji je imao čast da simboličnim povlačenjem prvog poteza svečano otvori partiju između dvojice vrhunskih velemajstora, Levona Aronjana (Levon Aronian) i Matijasa Bliboma (Matthias Blübaum).

Nebojša Baralić je međunarodni sudija, međunarodni organizator i instruktor Svetske šahovske federacije, kao i dugogodišnji sekretar Sudijske komisije FIDE. Visok ugled koji uživa u svetskom šahu potvrđen je i izborom za glavnog sudiju meča za titulu svetskog prvaka između Ding Lirena (Ding Liren) i Jana Nepomnjaščeg (Ian Nepomniachtchi), odigranog 2023. godine u Astani.

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Foto: Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji

Prisustvo Baralića na festivalu u Bilu predstavlja još jednu potvrdu značajnog mesta koje srpski šahovski stručnjaci zauzimaju na međunarodnoj sceni.

Poseta je za ambasadora Trifunovića imala i posebno lično značenje. Njegov otac, Dušan Lj. Trifunović, bio je strastveni šahista amater i više puta je učestvovao na turnirima u Bilu. U znak sećanja na njega, u Beogradu se svake godine održava Memorijalni šahovski festival "Dušan Lj. Trifunović", koji okuplja poznate velemajstore, veterane i mlade šahovske talente.

Susret u Bilu tako je povezao međunarodni ugled Nebojše Baralića, dugu tradiciju čuvenog šahovskog festivala i ličnu porodičnu vezu ambasadora Trifunovića sa šahom.

Kurir.rs

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