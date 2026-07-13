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Posetioci Šumaričkog jezera danas su ostali zatečeni nesvakidašnjim prizorom - gliser je plovio jezerom koje je prvenstveno namenjeno rekreaciji, kupanju i odmoru građana, a ne vožnji motornih plovila.

Dok su se brojni kupači nalazili u vodi i na obali, gliser je prolazio na svega nekoliko desetina metara od plaže, što je izazvalo zabrinutost prisutnih zbog moguće ugroženosti njihove bezbednosti. Mnogi su se zapitali da li je ovakva plovidba uopšte dozvoljena na Šumaričkom jezeru i ko kontroliše upotrebu motornih plovila na ovom omiljenom izletištu Kragujevčana.

Šumaričko jezero godinama predstavlja mesto za odmor, sport i rekreaciju, gde tokom letnjih meseci borave stotine građana, među kojima je veliki broj dece. Upravo zbog toga, svaka aktivnost koja može ugroziti bezbednost kupača izaziva posebnu pažnju javnosti.