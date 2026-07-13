Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio sportsko-obrazovni kamp za decu i mlade iz dijaspore i regiona, koji se održava u Kulturnom centru u Surdulici.

Svečanom otvaranju je prisustvovao i ministar bez portfelja zadužen za oblast unapređenja razvoja nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev, kao i predsednica opštine Surdulica dr Aleksandra Popović.

Ovogodišnjni letnji kamp u Surdulici je okupio više od dve stotine trideset dece iz Srbije, regiona i dijaspore, rekao je ministar Milićević i dodao da je to najlepša potvrda da sport, znanje i prijateljstvo nemaju granice i da naša deca, bez obzira na to gde žive, dele isti jezik, iste vrednosti i istu želju da se upoznaju i druže.

Ministar Đorđe Milićević je rekao da kroz sportska takmičenja, edukativne radionice, upoznavanje naše istorije, kulture i prirodnih lepota Vlasine, ovaj kamp deci donosi mnogo više od novih znanja i dodao da donosi prijateljstva, poverenje i uspomene koje će pamtiti čitavog života.

1/8 Vidi galeriju Ministar Milićević otvorio sportsko-obrazovni kamp za dijasporu u Surdulici Foto: Marija Blagojević

Želimo da deca i mladi upoznaju zemlju svojih predaka, da razumeju njenu istoriju, govore srpski jezik sa svojim vršnjacima, rekao je ministar Milićević i dodao da kada se vrate svojim domovima širom sveta, želimo da sa sobom ponesu osećaj da Srbija nije samo mesto iz kog potiču njihovi roditelji ili bake i deke, već njihova kuća kojoj uvek pripadaju.

Upravo to i jeste suština svih kampova koje organizujemo - da povežemo našu decu, da jačaju svoju vezu sa Srbijom, njenim jezikom, kulturom i tradicijom, rekao je ministar Milićević i dodao da će deca i mladi iz ovakvih susreta poneti osećaj zajedništva koji će ih pratiti gde god da žive.

Ministar Đorđe Milićević je zajedno sa kolegom ministrom u Vladi Republike Srbije Novicom Tončevim izveo prvi potez u partiji šaha sa decom, gde su u prijateljskoj atmosferi pokazali da strpljenje, znanje i fer-plej vrednosti treba negovati i van sportskih terena.

Kampovi koje organizuje Kabinet kroz partnerski odnos sa lokalnim samoupravama ima daleko veći značaj od nekoliko dana druženja, rekao je ministar Milićević i dodao da su upravo mlade generacije koje dolaze najbolja veza između matice i naših sunarodnika u svetu.

Najveće bogatstvo Srbije nisu samo njeni prirodni resursi ili institucije, već ljudi, rekao je ministar Milićević i dodao da je zato naša dužnost da čuvamo jedinstvo našeg naroda, bez obzira na to gde živi.