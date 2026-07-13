Mira Aćimović (64) iz Progara kod Surčina nestala je 9. jula kada se udaljila od kuće u nepoznatom pravcu
Apel
Od Mire nema ni traga ni glasa već četiri dana! Ako je vidite pozovite policiju, porodica moli za bilo kakvu informaciju - pre 2 nedelje je zadesila tragedija!
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Mira Aćimović (64), iz Progara, kod Surčina, nestala je 9. jula u toku dana, kada je izašla iz kuće i uputila se u nepoznatom pravcu.
Mira je srčani bolesnik i ima mentalne poteškoće.
- Komšije su videle da je izašla, ali ne znaju u kom pravcu se uputila. Živi sa mojim bratom. Kad se brat vratio s posla i video da je nema do večernjih sati, prijavio je policijskoj stanici Surčin, gde su ga uputili na policijsku stanicu 29. novembar. Pre 2 nedelje je preminuo njen suprug — naš otac. Nikada do sad se nije desilo da ode od kuće i da se ne vrati - navodi se u apelu.
Ima proseda kosu do ramena, zelene oči, sitnije je građe i visine oko 165cm.
Ukoliko imate bilo kakve informacije pozovite policijsku stanicu 29. novembar ili PS u Surčinu.
Kurir.rs
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