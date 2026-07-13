- Komšije su videle da je izašla, ali ne znaju u kom pravcu se uputila. Živi sa mojim bratom. Kad se brat vratio s posla i video da je nema do večernjih sati, prijavio je policijskoj stanici Surčin, gde su ga uputili na policijsku stanicu 29. novembar. Pre 2 nedelje je preminuo njen suprug — naš otac. Nikada do sad se nije desilo da ode od kuće i da se ne vrati - navodi se u apelu.