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Svetlana Maksimović, koja je svojom brzom reakcijom, uz pomoć drugih putnika, spasila život svom mužu kada ga je sila vazduha povukla kroz ispadnuti prozor na avionu, rekla je da se Ljubiša i dalje nalazi u bolnici i da ih niko iz kompanije Rajaner još nije kontaktirao.

Svetlana je ponovo za grčke mediji ispričala kako se njen muž tri puta onesvestio i kako su putnici ubacili kofer kroz razbijeni prozor, ali ga je vazduh usisao.

Bio napolju minut dva

Avion je poleteo iz Soluna za Memingen u Nemačkoj kada se prozor razbio. Supruga povređenog muškarca se seća da je „kada se prozor razbio, Ljubiša bio napolju do grudi“ i „bio je napolju minut i po do dva“.

- Sedela sam pozadi, devojka koja je sedela pored njega ga je zgrabila za ruku. Troje ljudi su ga uvlačili unutra. Maske su pale, nastao je haos. Moj muž se tri puta onesvestio. Stavili su kofer kroz prozor, ali ga je vazduh usisao - dodala je, govoreći za ERT.

- Bili smo u vazduhu 30-40 minuta, u nekom trenutku se prozor polomio, moj muž je sedeo na sedištu pored prozora, srećom je bio vezan pojasom. Pojas mu je spasao život. Stjuardese nisu uopšte pomogle, putnici su nam davali vodu, a niko iz kompanije nas još nije kontaktirao - rekla je Svetlana Maksimović.

- Moj muž ima teške povrede, nosi pojas za vrat, čim čuje avione trese se. Ja sam u lošem psihičkom stanju, uzimam sedative. Plašila sam se za naše živote, plašila sam se da će se avion srušiti - rekla je.

Deo razbio prozor

Prema rečima tehničkog savetnika koga je porodica imenovala, sve je počelo kvarom na motoru aviona: deo se odlomio i fragmenti su udarili u prozor, koji se polomio. Razlika u pritisku izazvala je jako usisavanje, što je rezultiralo time da je putnik izbačen sa pola tela iz aviona.

Foto: Shuttestock, Printksrin

„Prozor nije ispao, već ga je razbio predmet koji je izašao iz motora, što se jasno vidi na video snimcima. Razlog zašto je predmet, koji je deo krila, ispao je zbog dva moguća događaja: kvar temperaturnog senzora T12, koji se nalazi tačno na mestu gde je vidljiv prelom unutar kućišta, ili prelom samog krila usled zamora ili unutrašnjeg kvara“, rekao je stručnjak Hristos Glavopulos za ERT.

Šedesetjednogodišnjak je i dalje hospitalizovan u sa povredama vrata, ramena i opekotinama od trenja.